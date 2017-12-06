Финляндия празднует 100 лет независимости 2 6.12.2017, 7:56

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Сейм Финляндии составил объявил суверенитет, как только в Петрограде начались революционные события.

Сегодня в Финляндии отмечают 100 лет независимости. В декабре 1917 года Владимир Ленин подписал декларацию об отделении Великого княжества финляндского от России, сообщает mir24.tv.

Листок формата А4 и есть документ, положивший начало независимой Финляндской республики. Он сегодня хранится Смольном, где и был подписан.

«В это время в Петрограде находилась финская делегация во главе с сенатором Свинхвудом и стацсекретарем Энкелем. Они привезли Ленину уже готовый декрет о независимости», – отметил старший научный сотрудник Государственного музея «Смольный» Владимир Горелов.

Все произошло быстро. Сейм Финляндии составил документ, как только в Петрограде начались революционные события. Собрания народных комиссаров по этому вопросу не проводили. По одной из версий, Владимир Ленин подписал документ о независимости Финляндии даже не в кабинете, а на подоконнике в коридоре. До этого более века Великое княжество финляндское входило в состав России.

«У Ленина было стойкое убеждение, что в Финляндии победит советская власть и она станет одной из советских республик», – указал Владимир Горелов.

Уже в 1918-м в Финляндии между сторонниками и противниками большевиков вспыхнула гражданская война, затем были первая советско-финская, Великая Отечественная войны.

«У нас были разные периоды в течение этих 100 лет, были хорошие времена, были очень трудные. Но все-таки я чувствую, что мы друг друга понимаем и понимаем важность добрососедских отношений. Мы члены Евросоюза, и это наша генеральная линия, но Россия для нас так же очень важна», – подчеркнул заместитель генерального консула Финляндии в Санкт-Петербурге Лаури Пуллола.