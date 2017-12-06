Чистые деньги: как будет работать черный список офшоров от ЕС 4 6.12.2017, 8:16

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Удастся ли вывести на «чистую воду» капиталы из диктаторских государств?

ЕС опубликовал «черный список» офшоров, не раскрывающих бенефициаров либо утаивающих налоговую информацию.

Выводить средства в такие юрисдикции станет намного сложнее. РБК разбирался, как будет работать новый инструмент.

Европейский совет опубликовал заключение по юрисдикциям, не сотрудничающим с Евросоюзом по налоговым вопросам, такие страны внесены в так называемый черный список офшоров.

Всего в списке 17 стран, включая перечисленные ниже: Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Макао, Маршалловы острова, Монголия, Намибия, Палау, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис, Южная Корея, Панама и ОАЭ.

Еще 47 стран включены в серый список — его фигуранты не соответствуют стандартам Евросоюза по финансовой прозрачности и борьбе со сверхльготными налоговыми режимами, но собираются изменить свою налоговую политику. Южная Корея, например, оказалась в списке, так как «имеет опасный преференциальный налоговый режим и не собирается менять или избавляться от него к 31 декабря 2018 года».

В конце ноября агентство Bloomberg сообщало, что в черный список офшоров ЕС может попасть Турция, однако в итоге этого не произошло.

История вопроса

Создание «черного списка» государств предусмотрено 4-й директивой ЕС против отмывания денег (4th Anti-Money Laundering Directive, AMLD4), принятой еще в 2015 году. Согласно этой директиве, в него входят страны, усилия которых в сфере противодействия отмыванию денег и терроризма ЕС считает недостаточными.

Основные критерии, по которым оценивалось качество борьбы с отмыванием — наличие необоснованных преференций в налоговом законодательстве и неготовность к обмену информацией по финансовым и налоговым вопросам.

Среди стран и территорий, предоставляющих необоснованные, по мнению ЕС, налоговые преференции своим резидентам, кроме Южной Кореи — Барбадос, Корея, Маршаллловы острова, Панама, Сент-Лючия, Самоа, Тунис, ОАЭ и Палау.

Что касается межстранового обмена информацией по налоговым и финансовым вопросам, то он осуществляется на основании Конвенции ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам. Взаимодействие на основе конвенции предполагает прямой и оперативный обмен информацией на регулярной основе между налоговыми органами государств. Информация предоставляется по запросу налогового органа страны-участницы конвенции и может касаться любых сведений из-за рубежа в отношении налоговых резидентов этой страны. Из стран и юрисдикций, вошедших в черный список ЕС, эту конвенцию не подписали Самоа, Бахрейн, Гренада, Гуам, Макао, Монголия, Намибия, Тринидад и Тобаго.

Болевые точки

Из стран, вошедших в черный список, у россиян особенно популярны Панама и ОАЭ, рассказывает старший советник «Хилл Консалтинга» Сергей Нестеренко.

«Панама привлекает россиян невысоким ценами на офшорные услуги, включая создание трастов и частных фондов. Важное значение имеет, что Панама никогда не стремилась следовать рекомендациям ОЭСР касательно прозрачности бизнеса. Доходы от использования Панамского канала и особые отношения с США позволяют Панамским властям проводить достаточно независимую экономическую политику», — поясняет он.

«В ОАЭ действуют специально созданные для иностранцев свободные экономические зоны (СЭЗ), продолжает Нестеренко. Компании, зарегистрированные в СЭЗ, а также их сотрудники, полностью освобождены от налогообложения. Реестр компаний является закрытым, информация о директорах и акционерах в открытом доступе отсутствует. Компания может вести бизнес в соответствии с видами деятельности, указанными в лицензии, а также любую деятельность за пределами ОАЭ», — рассказывает Нестеренко. Акционеры, директора и сотрудники компании могут получить в ОАЭ вид на жительство, добавляет юрист.

Как будет работать черный список

Появление черного списка повлияет на те российские компании, которые используют офшорные компании в указанных в списке юрисдикциях в целях оптимизации налогов.

Обычно деньги в офшоры из России часто выводятся в виде выплат дивидендов, роялти, процентов по займам, указывает руководитель практики «Международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка. «Но не напрямую из России в оффшоры — так как это пристально отслеживают российские налоговые органы, а через транзитные компании, зарегистрированные российскими бенефициарами в странах ЕС с благоприятным налоговым климатом. Например, если платить дивиденды в оффшор через болгарскую компанию, налог у источника составляет всего около 5 процентов, а в Венгрии вообще отсутствует, если речь идет о выплате дохода юридическому лицу», — поясняет она.

«Черный список» закроет эту лазейку. Но как именно он будет работать — пока не закреплено. Санкции за льготное перечисление средств из стран, присоединившихся к 4-ой директиве ЕС в «черные» юрисдикции могу быть общими для всех, а могут индивидуальными — разными в каждой стране, предполагает юрист.

Юристы высказали несколько версий возможного развития событий. «Европейские государства с благоприятным налоговым режимом будут вынуждены отказаться от низких ставок налогов при сделках с компаниями из черного списка», — считает Яна Семеняка. «Меры, которые могут быть приняты на национальном уровне, могут включать удержание налога у источника при любых перечислениях в пользу компаний из стран «черного списка», — предполагает и Нестеренко. По его словам, в некоторых странах перечисления денег в адрес компаний, зарегистрированных в одной из юрисдикций, сейчас вошедших в «черный список» уже облагаются специальным сбором. Например, в Латвии, такие дивиденды, проценты, роялти облагаются по ставке 15%, тогда как для компаний из «белых» юрисдикций ставка нулевая.

Санкции могут быть и иными. Так, министр финансов Франции Брюно ле Мэр в комментарии Reuters сообщил, что попавшие в черный список страны могут лишиться доступа к финансированию от стран Евросоюза. Деталей он не уточнил. Но, как предполагает Нестеренко, это может быть, в частности, ограничение доступа для перечисленных стран к европейским фондам помощи развивающимся странам. Он не исключил также усиленного мониторинга транзакций, увеличения рисков аудита для налогоплательщиков, которые используют структуры, связанные с этими юрисдикциями, или имеют там контрагентов. Ограничения могут касаться возможности открыть счет в банках государств ЕС или переводов средств в такие юрисдикции, добавил юрист.

«В результате бизнесу придется находить новые возможности для оптимизации налогов при структурировании сделок, что в итоге приведет к полной прозрачности и необходимости вести бизнес в открытую, с полной уплатой налогов на каждом этапе», — резюмирует Яна Семеняка.