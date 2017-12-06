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Школьников в Гродненской области кормили шоколадом с этиловым спиртам

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  • 6.12.2017, 8:29
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В школьных столовых на Гродненщине выявили массу нарушений.

Как сообщает телеканал СТВ, школьникам в столовых не докладывали порции, а в буфетах продавали просрочку и продукты с запрещенными веществами.

Оказалось, что в регионе не изжита практика закупок продуктов через фирмы-посредники, где цены часто завышены. Это негативно отражается на размере блюд – меньше рыбы, мяса или салата. Так в одной из школ, вместо прописанного бутерброда дети на завтрак получали консервированный горошек.

Во время проверки были выявлены сырье без маркировки, продукты с истекшими сроками годности. В продаже находились те товары, в состав которых входили запрещенные к питанию школьников ингредиенты. В одном из районов Гродненской области даже в продажу был допущен шоколад, в составе которого был этиловый спирт.

По итогам проверки материалы направлены в органы местной власти. Всех виновных накажут.


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