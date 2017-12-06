Сейм Польши одобрил финансирование для «Белсата» 3 6.12.2017, 8:34

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В Сейме приняли поправки в бюджет, гарантирующие каналу средства для работы.

Комиссия финансов польского Сейма приняла 5 декабря поправки в бюджет, которые позволяют Министерству финансов выделить телеканалу «Белсат» средства для работы.

«Белсат спасен» - написала в Twitter директор канала Агнешка Ромашевская.

Парламентская комиссия утвердила поправки после двух чтений проекта бюджета. Теперь их должны утвердить депутаты на пленарном заседании.

«Поправки, проходящие через Комиссию финансов и имеющие политическую поддержку, проходят на 99,9%», - сказала «Свободе» Агнешка Ромашевская.

Поправку, которая бы гарантировалы выделение средств каналу через Министерство финансов, предложил один из депутатов правящей партии «Право и справедливость», ее поддержал и лидер партии Ярослав Качиньский.

До 2016 году 16-20 млн злотых для Белсата выделяло Министерство иностранных дел Польши, еще часть денег поступала из других источников. Но в декабре 2016 года МИД Польши значительно сократил финансирование «Белсата», что вообще поставило под угрозу существование телеканала.

Однако в ноябре 2017-го появились первые хорошие новости: руководитель «Белсата» Агнешка Ромашевска наменула, что «существует политическая воля удержать «Белсат» и что «Министерство финансов работает, чтобы это обеспечить финансово».