Частное войско Вагнера 11 6.12.2017, 8:49

История подполковника из Украины, возглавившего личную армию Путина.

Дмитрия Уткина, предводителя нигде и никем не зарегистрированной "частной военной компании Вагнера" ("ЧВК Вагнера"), которого в СБУ называют не иначе, как "личной армией Путина", много чего связывает с Кировоградщиной. Там он окончил школу, там он впервые и во второй раз женился, там у него родились дети, пишет espreso.tv.

Из России в Украину, и опять в Россию

В этой 5-этажке на улице Школьной и жил Дмитрий Уткин

Подполковник вооруженных сил РФ Дмитрий Валерьевич Уткин родился 11 июня 1970 года на Урале, а именно в городе Асбест Свердловской области. Десантник, кавалер 4 кремлевских орденов "За мужество".

За любовь к нацистской символике взял себе позывной "Вагнер" в честь любимого композитора Адольфа Гитлера.

Является гражданином России. Трижды женат.

Детство провел в основанном на урановых рудниках городке Смолино Маловисковского района Кировоградской области, где его мать Людмила Уткина работала инженером-строителем. Соседи отзываются об Уткиных как о небогатой образованной семье, в которой восхищались русской классикой.

Об отце Уткина ничего не известно. Учителя вспоминают, что мальчик рос нелюдимым, имел крутой нрав. Мечтал вернуться в Россию и стать профессиональным военным, что и сделал в конце 1980-х, когда после окончания средней школы №2 поселка Смолино поступил в одно из ленинградских военных училищ (не исключено, что в пехотное им. Кирова).

Но в режиме "приехал-уехал” продолжал наведываться в Смолино, где был дважды женат и где от разных жен с разницей в 10 лет на свет появились двое его детей - 1990 и 2000 г.р.. По данным "ЦензорНЕТ", его дочь, выпускница Кировоградского военного летного училища Анна Уткина, в настоящее время живет и работает в Москве. В училище ее устроил папа, а младший брат девушки недавно закончил школу.

Здесь в биографии Уткина есть несколько важных моментов, которые весьма красноречиво характеризуют его карьерный путь как военного, и в то же время взгляды и жизненные ценности.

До своего увольнения в запас в 2013 году Уткин дослужился аж до командира отряда десантников - расположенного в городе Печоры Псковской области 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения российской военной разведки ГРУ.

Таких 43-летних никому не известных отставных командиров в России можно встретить сотни, если не тысячи. Другое дело, что место службы у него было совсем непростое (но об этом чуть позже) и довольно своеобразными оказались представления об офицерской чести и достоинстве.

Но, вернемся в 2013-й. Уткин не сидит без дела и приобщается к работе в крупнейшей российской охранной компании Moran Security Group, в которой такие же, как и он, опытные отставники фактически продолжают военную службу, но уже в интересах коммерческих заказчиков.

MSG известна тем, что охраняет морские рейсы возле побережья Африки и Азии, то есть там где обычно можно встретить современных пиратов.

Собственно, он мог бы и дальше стеречь грузы, ежегодно навещать маму и обоих детей в теплой Украине, если бы не судьбоносный выбор, сделанный весной 2014-го. Когда путинский режим развязал войну с, казалось бы, родной ему страной, Уткин соглашается снова встать в строй. И не на пограничной станции Печоры, а на передовой войны.

При этом он согласен воевать не под официальными российскими знаменами и в военной форме ВС РФ, а превратиться с тысячами наемников в какую-то непонятную "третью силу", в закамуфлированных "ихтамнетов”. И даже больше - он согласился на выполнение самых специфических задач в Крыму и на Донбассе.

Человек похож на Уткина с группой "зеленых человечков" на входе в горсовет города Славянска Донецкой области. 2014 год

Командование выдало Уткину остатки "Славянского корпуса", который уже год провоевал на стороне Башара аль-Асада в пустынях Сирии, а также обеспечило собственной тренировочной базой возле хутора Молькино в Краснодарском крае. Как не странно, рядом базируется 10-я отдельная бригада спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны.

Появились и деньги.

По данным российских СМИ, в Украине рядовые "вагнеровцы" получают 240 тыс. рублей в месяц (около $4 тыс.), в Сирии - 160 тыс. (около $2,7 тыс).

О состояние самого Уткина доподлинно пока не известно, но если сравнить хронологию событий в зоне российско-украинской войны и определенные изменения в жизни близких ему людей, то нетрудно увидеть, что "озолотился" он именно в последнее время. В частности, украинские журналисты установили, что пользуясь "прозрачной" границей с Украиной, главарь боевиков еще летом 2016 года беспрепятственно посещал родину, где виделся с соседями, ходил с мамой на дачу и тому подобное.

Интересно, что Государственная пограничная служба такие сведения не опровергла, но и не подтверждала, ссылаясь на отсутствие личных данных Уткина среди тех, кто находится в розыске. После того, как в декабре 2016-го террориста случайно (или не так уж случайно) показали в эфире московского "Первого канала", он сразу эвакуировал мать с Смолиного.

Городком зато поползли слухи о сказочном богатстве "Вагнера" в России, чем он якобы обязан лично Владимиру Путину. По крайней мере сообщение о подозрении в ряду тяжелейших преступлений СБУ публично объявила Уткину лишь в октябре 2017-го.

"Вагнер" в 90-х гг.

В открытых источниках есть только 4 фотографии Уткина, точнее 3 фотографии и один скрин-шот с телевизионного видео. Именно после этого скрин-шота в Кремле признали факт близких контактов действующего российского президента с загадочным подполковником и его группировкой.

9 декабря 2016 года подполковник Уткин попал в кадр "Первого канала" на торжественном приеме в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по случаю празднования "Дня героев Отечества". Это никакой не государственный праздник, а изобретение приближенных к Путину силовиков, такой себе повод собраться и похвастаться друг перед другом.

Георгиевский зал (или Зал военных) является особым для Путина. Именно здесь после очередных "перевыборов" он дает свои президентские присяги. Здесь же он произносит ежегодные обращения к Совету Федерации. Здесь он выступал и с пресловутой Крымской речью, доверху переписанной из обращения Гитлера в Рейхстаге по поводу нападения на Польшу 1 сентября 1939 года.

Когда загадочного "Вагнера" впервые увидели на приеме у Путина, who is who не стал скрывать даже Песков:

"Дмитрий действительно был. Он кавалер орденов мужества".

Какое "мужество" проявлял Уткин и его боевики, знают в СБУ.

Согласно информации ведомства, на востоке Украины "вагнерівці" принимали участие в боях за Луганский аэропорт (потеряли убитыми 15 человек), в штурме города.

Дебальцево, которое по Минскими соглашениями закреплено за Украиной (потеряли 21 убитого), а также постоянно занимались провокациями и диверсиями на линии разграничения.

На руках этой ЧВК и кровь 49 украинских военных, которые погибли в сбитом ими еще в начале боевых действий транспортном Ил-76 вблизи города Луганска. В частности, выдержки из письменного отчета за подписью Уткина, где он лично берет на себя ответственность за это преступление ("уничтожен самолет с вражеским десантом"). Есть и имена тех, кто конкретно сбивал этот борт: Андрей Гуралев из Улан-Удэ и Андрей Лебедев из Ярославской области.

Однако, основным направлением деятельности ЧВК "Вагнера" на Донбассе всегда оставался Луганск, за который это формирование, можно сказать, отвечает по линии российских спецслужб. "Вагнеровцы", например, занимались физической ликвидацией всех без исключения политических соперников Игоря Плотницкого. А когда тот же Плотницкий попал в немилость к Кремлю, обеспечивали силовое прикрытие перехода его полномочий к перевербованному ФСБ бывшему генералу СБУ Леониду Пасечнику.

В Сирии люди Вагнера выполняют вспомогательные функции - учат набранное из числа сторонников Асада местное "ополчение", охраняют российские базы и хозяйственные объекты, планируют и разрабатывают военные операции. Определяющей ударной силой "вагнеровцы" были только во время боев за Пальмиру.

В целом количество этой "армии" оценивается в около 5 тыс. боевиков. 1,5 тыс. из них уже идентифицированы украинскими спецслужбами.

При этом в загадочной истории сближения Уткина с Путиным остаются невыясненными два важных вопроса.

Вопрос первый: когда этот офицер ГРУ сошелся с кланом "питерских чекистов" (Путин-Сечин-Иванов-Фрадков-Патрушев-Бортников), который с 1999 года безраздельно властвует в России?

Возможно, ответ следует искать не в участии Уткина в обеих Чеченских войнах, как это делают некоторые исследователи, а в его учебе в Питере и службе в Печорах - пограничной части на стратегической транспортной магистрали Санкт-Петербург - Рига в месте, где сходятся государственные границы России, Эстонии и Латвии.

Часть находится в непосредственном подчинении Ленинградского военного округа, и кто знает, какие особые поручения своего времени там приходилось выполнять “Вагнеру”, что его теперь так уважают в Кремле.

Вопрос второй: кто стоит за "сливом" объемной внутренней документации "вагнеровцев", впервые обнародованной далеким от оппозиции питерским изданием "Фонтанка.ру"?

Если "ниточки" в этом скандале тянутся к тем, кто может себе позволить публичную травлю фаворита Путина, подполковнику следует быть готовым к тому, что вскоре "сольют" и его самого. Как это уже имело место с застреленным в подмосковном ресторане лидером террористической организации "Оплот" Евгением Жилиным.

Тем временем Уткин действительно вышел из тени и в ноябре этого года стал руководителем миллиардного бизнеса дважды кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством" Евгения Пригожина, больше известного в статусе "личного повара Путина" и ведущего спонсора "фабрики троллей" в Ольгином.

Речь идет о компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" - ресторанной империи и эксклюзивном подрядчике Минобороны, которая кормит российские вооруженные силы, убирает за ними, а также обеспечивает различными гражданскими товарами. Также "Конкорд" получил тендер на питание московских школьников.

Кстати, охрану газовых и нефтяных предприятий в Сирии “вагнеровцы” также осуществляют в интересах Пригожина.