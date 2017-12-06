Лузеры в бункере 12 Владимир Халип

6.12.2017, 8:48

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Они еще при власти, но уже никто.

Страшно жить на просторах ОДКБ. Особенно с большой охраной. Боевое содружество вроде бы крепнет. А по ночам все равно что-то ухает и громыхает. И невозможно понять, это филин окрестности терроризирует, или чьи-то зеленые человечки под сакральный фундамент подкапываются. Конечно, есть союзный договор. И повода для полуночных страхов быть не должно – свои же люди! Однако и у самых надежных партнеров есть такая давняя игра: кто кого подсидит?

С врагами внешними все намного проще. Вот на недавних ученьях «Запад-2017» неугомонную Вейшнорию размолотили в дребезги. Конечно, противник всего лишь условный. Но есть ли сомнения, кого конкретно имели в виду? В конце сентября отпраздновали победу. А жизнь спокойнее почему-то не стало. И в стылой декабрьской мгле снова мерещится что-то страшное, неопознанное. Не зря же еще на предыдущем, вполне ритуальном саммите защитников советского наследства правитель вдруг всполошился: безопасность уже стучится к нам в двери! Подробности, однако, не последовали. И реакция сообщества на этот сигнал тревоги была почему-то вялой. Никто не возбудился. Все ушло в песок.

И вот самые продвинутые из особенно испуганных собрались в Минске. На очередной, но отчасти юбилейный саммит все того же ОДКБ. Россию, Беларусь, Армению, Казахстан и примкнувший к ним Кыргызстан в этот раз представляли первые лица. Саммит обещал быть настолько этапным, что потребовалось даже приехать накануне министрам иностранных дел и министрам обороны этих стран.

А как же иначе! ОДКБ – это не какой-нибудь скудный междусобойчик лузеров, не успевших убежать после распада Советского Союза. Это, по сути, боевое содружество защитников мира и светлого будущего. Железный щит прогрессивного человечества, противостоящего Америке и странам НАТО. Неутомимые борцы с терроризмом и цветными революциями. Да что там говорить – рыцари без страха и упрека.

Это о них так вдохновенно говорил правитель в своей торжественной речи об итогах судьбоносной встречи. Чувства достигли такого накала, что он даже отвлекся от бумажки. «Это действительно был открытый и принципиальный разговор самых близких в этом мире государств. Ближе и роднее сидящих за этим столом, к сожалению, у нас нет. А может, и к счастью!»

Вроде бы дежурный панегирик в соответствии с моментом. А как точно подметил правитель самую суть возникшего на советских обломках содружества – «сидящие за столом». И что же они решили во время этих помпезных посиделок в Минске?

Прежде всего, согласовали единый список террористических организаций. А то ведь как было раньше? Сплошные неувязки. В одной стране кто-то считался отпетым террористом, а в другой слыл смирным обывателем. И даже мог оказаться где-то в числе дорогих гостей. Непорядок и разброд. А теперь – полное единство и взаимопонимание. В соответствии со списком.

Еще они одобрили действия России в Сирии. Таким образом, Путин убедился в профессионализме этой группы клакеров. Народ надежный. Действуют единодушно. В будущем, возможно, пригодится. Поддержка слабая, но времена теперь такие, что привередничать особо не приходится.

А еще договорились в следующем году начать операцию «Наемник». И провести маневры соответственно. Чтобы народ не отвыкал надолго от зеленых человечков. Начнется долгая охота за боевиками, которые воевали на Ближнем Востоке и в других горячих точках. А теперь рассыпались по земному шару – ищи свищи. Спецоперация если и не поможет их искоренить, то всяким прочим лицам, для власти нежелательным, мало не покажется.

Невозможно не заметить, что все эти решения – прежде всего, в интересах России. А к Беларуси они имеют отношение разве что условное. Совсем иные у страны заботы. И проблемы безопасности, и оптимальные способы их решения – тем более, иные. Кроме разве что одной, побочной. У здешнего правителя, как и у коллег восточных, одна неразрешимая проблема: как удержать однажды доставшуюся власть?

Он и сам прекрасно знает цену всем этим постсоветским посиделкам, но на что еще можно надеяться в этой тревожной, сгущающейся тьме. Когда где-то поблизости жутко ухает ночная птица, а подполье скребется что-то большое и пыхтящее. Просто времена наступили очень нехорошие. Он же видел, как предают своих диктаторов самые надежные охранники. И никакие спецслужбы не способны остановить разгневанный народ. Конечно, ОДКБ со всяким его спецназами – тоже не фонтан. Но все-таки есть какая-то надежда. А вдруг придут в трудную минуту. Спасут. Удержат кресло.

За ним давно увязалась жуткая свора настырных и неотвязных врагов. Долги, которые уже не выплатить. Безработица, которая давно перешла в стадию непреодолимой. Бедность, при которой более четверти граждан этой страны остаются за чертой выживания. И множество прочих, не менее злых и коварных. А ему по-прежнему вместо этой когорты мерещится кто-то в камуфляже, упорно подкапывающийся под его персональное кресло.

И очень хочется увидеть, как этого главного из всех возможных врагов громит в чистом поле отважная группировка славных войск ОДКБ. А он с Путиным из бетонного бункера наблюдает за полем праведного боя. Все же прочие союзники и примкнувшие к ним робко стоят в сторонке, четко сознавая, кто тут главный. И почему в этот исторический момент лучше молчать и не чирикать.

Вот только никак не наступает этот день. И ритуальные встречи потенциальных победителей терроризма, усмирителей цветных революций и прочих кошмаров их старческих бессонниц все больше напоминают сходки замшелых бюрократов, ожидающих отставки. Их время давно кончилось. Возможности исчерпаны. И нет у них никаких секретов. Они еще при власти, но уже никто. Судьбы мира решают совсем другие люди.

Сидящие за столом. Точно и конкретно.

Владимир Халип, специально для Charter97.org