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Сегодня родилась легендарная Барбара Радзивилл

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  • 6.12.2017, 8:59
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С ее именем связана одна из самых романтических страниц в истории Беларуси.

6 декабря 1520 года родилась Барбара Радзивилл, королева польская и великая княгиня литовская. Брат Барбары, Николай Радзивилл Черный, был не против воспользоваться браком сестры с Сигизмундом Августом, чтобы улучшить свое положение. А мать Сигизмунда, королева Бона Сфорца, ненавидела Радзивиллов. Сигизмунд нарушил свое слово больше не видеться с Барбарой и женился на ней тайным браком.

Бона Сфорца сделала все возможное, чтобы помешать коронации Барбары. Когда Сейм все же короновал Барбару, Бона Сфорца покинула Краков и уехала на родину, в Италию. Существует версия, что тайно она оставила агентов, чтобы отравить ненавистную невестку. Барбару короновали в декабре 1550 года, а через шесть месяцев ее не стало.


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