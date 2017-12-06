37 чемоданов Керимова 2 Геннадий Гудков

6.12.2017, 9:21

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Геннадий Гудков

Забавная вышла история про «гонимого олигарха».

Ничего я не понимаю в приключениях наших олигархов. Прокурор из Ниццы утверждает, что Керимов ввез во Францию € 750 миллионов. Это же французам огромный плюс, в страну ИНВЕСТИРОВАН почти ярд евро! Не понял, правда, зачем Керимову потребовалось покупать там столько недвижимости, но это его дело. России хуже - из нее вывезли огромную сумму. Казалось бы - претензии к миллиардеру должны быть у нашего МВД, но нет - наше государство, которое довело до бедности уже половину населения, Керимова защищает, а Франция, наоборот, обвиняет!

Второе мне еще менее понятно. Якобы, если верить словам прокурора, Керимов ввозил деньги нелегально... чемоданами, примерно по € 20 млн. Раз 750 миллионов ввез, значит, 37 «с хвостиком» чемоданов? Если миллион долларов весит, как мы теперь точно знаем благодаря взятке, данной Сечиным Улюкаеву, ровно 11,5 кг, то сколько же весили 20 миллионов евро? Предположим, ввозили купюрами по 500 евро, а не по 100 долларов, получаем: 11,5 кг : 5(меньше купюр в 5 раз) Х 20 = 46 кг!!! Либо прокурор напутал, либо Керимов нанял амбалов, легко ворочающих огромными чемоданами. Плохо же спят ночью наши олигархи, если приходится «нажитое непосильным трудом» держать наликом в мешках. Ведь могут и отнять, как совсем недавно у полковника Захарченко.

Словом, смешная история про «гонимого» олигарха и его 37 чемоданов валюты. В любом случае, эпоха непуганых российских олигархов, швыряющихся пачками наличных и безнаказанно скупающих элитную недвижимость, в Европе и США закончилась. Керимову просто не повезло: он оказался «первой ласточкой». И совершенно точно не последней.

И ведь французы в принципе правы: либо живите, господа хорошие, по правилам всего мира и тогда пользуйтесь плодами цивилизации, либо сидите со своими «духовными скрепами» и прочим презрением к этому миру в своей крепости и не вякайте. Как в известном анекдоте: либо трусы оденьте, либо крестик снимите...

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