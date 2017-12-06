В центре Киева произошли стычки сторонников Саакашвили с полицией 32 6.12.2017, 9:31

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Ночью полиция штурмовала палаточный лагерь возле Верховной Рады.

В лагере, разбитом сторонниками экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под зданием Верховной Рады в Киеве, прошли столкновения активистов и полицейских, которые приходили искать политика, чтобы привести его на допрос. Об этом сообщает «Украинская правда».

Столкновения произошли 6 декаря около 6.00. В ходе противостояния полицейские применили против сторонников Саакашвили слезоточивый газ. В лагере заявили о нескольких пострадавших в результате столкновений.

Протестующие начали укреплять баррикады и сносить шины в палаточный городок. Организацией обороны занимается народный депутат, экс-руководитель батальона «Донбасс» Семен Семенченко.

Михаил Саакашвили находится в гостинице «Киев» под охраной.

Тем временем в Генпрокуратуре Украины заявили, что обнародовали далеко не все доказательства по делу Михаила Саакашвили. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко, передает УНИАН. В качестве примера он привел видеосъемку с передачей меченых купюр.

«Еще есть доказательства, которые еще не обнародованы. Они в случае необходимости будут предоставлены суду. И после этого суд будет принимать решение относительно вынесения приговора этим лицам», — сказал он.

Напомним, 5 декабря Михаила Саакашвили задержала СБУ, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Перед задержанием экс-президент Грузии выбрался на крышу и призвал украинцев протестовать против власти, возле дома произошли потасовки. Машину окружили сторонники Саакашвили, освободили его и отправились вместе с ним на улицу Грушевского, к зданию Верховной рады, чтобы требовать принятия закона об импичменте президента Украины Петра Порошенко.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России около 500 тысяч долларов на финансирование митингов с целью свержения власти в Украине, а также что целью акций Саакашвили было прекратить уголовное преследование беглого бизнесмена Сергея Курченко и восстановить его контроль над активами в Украине.

Саакашвили, выступая на сцене у здания парламента в Киеве, назвал свое задержание «провокацией и похищением». По его словам, «все обвинения лживые», а украинские силовики делают все для того, чтобы «избавиться в Украине от последнего громкого голоса, который им угрожает».