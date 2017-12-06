«За две услуги — скидочка»: Как интернет-колдуньи обманывают белорусок 7 6.12.2017, 10:13

2,166

Не стоит верить в «чудеса» по заказу и со 100%-ной предоплатой.

Когда счастье в личной жизни не клеится, женщины часто готовы бежать куда угодно, только бы случилось чудо. В том числе — к гадалкам, магам, чародеям и экстрасенсам.

Действительно ли они способны помочь нам или это всего лишь отличный способ заработать деньги на чужой беде? Мы решили поинтересоваться, какие условия выдвигают эти самые всесильные гадалки, желая сделать клиентов счастливыми. О человечности, суммах «взносов» и скорости исполнения желаний — читайте в материале tut.by:

«Верните мужа в семью, влюбите начальника и снимите порчу!»

«С какими проблемами чаще всего обращаются к бабкам-шептухам? Порча, сглаз и привороты-отвороты. Вооружившись тремя яркими легендами, я ринулась в бой. Мне нужно было вернуть мужа в семью, влюбить в себя начальника и избавиться от порчи. Найти этих самых «экстрасенсш» оказалось проще простого. Поисковик выдает десятки разных (хотя на самом деле все они практически одинаковые) магов, способных избавить страждущих от любых проблем. К примеру, у ведуньи Ларисы Петровны (имя заменено) есть даже свой сайт-визитка, причем видно, что над разработкой лендинга трудились: там и отзывы, и цены, и список услуг, и гарантия качества… Как будто телевизор покупаешь!

Своих волшебников я нашла через социальную сеть по отзывам тех, кто якобы уже успешно воспользовался услугами гадалок. Конечно же, все девушки придумали себе яркие, запоминающиеся псевдонимы и поставили соответствующее главное фото. С подписью в статусе «решу любые ваши проблемы с помощью магии». Впечатляет!

«Сначала их разведем, потом вас сведем. Если надо быстро — дороже»

Я стала пробовать «решить свои проблемы». Элеонора (назовем ее так) практически со второго сообщения увидела, вернее сказать — почувствовала, что на мне все-таки есть порча.

Правда, сначала выставила мне стоимость своих услуг (в российских рублях). Бороться с моим плохим самочувствием и депрессивным настроением девушка готова была после полной предоплаты в 400 $. И не в ее стиле обманывать бедных женщин, которые без конца ссорятся с родными из-за вымышленной порчи.

Следующая ведунья, Рада, готова была вернуть неверного мужа в семью за 1500 $. Тарифы стали расти, когда она поняла, что я (вернее — брошенная жена) готова на все ради возвращения благоверного в семью. Начинался разговор с обычного расклада на картах Таро всего лишь за 40 $, но спустя пару сообщений Раде стало ясно: нужны тяжелые обряды. Которые, кстати говоря, по словам ведуньи, вернут мужа в семью даже против его воли.

И, естественно, они абсолютно безопасны для здоровья всех действующих лиц, да и гарантию дают практически 100%. Для счастья всего лишь необходимо перевести всю сумму на карточку колдунье — и она тут же приступит к своим обрядам.

Без сомнений, после таких серьезных ритуалов мужчина даже против своей воли останется с приворожившей его женщиной. А что делать, если эта самая женщина возьмет и передумает быть с ним, найдет другого или этот надоест? Мы, женщины, такие, нам может все что угодно в голову стукнуть.

Так вот, рецепт счастья прост и внесен в прейскурант колдуньи: за отворот нужно будет заплатить еще 800 $, чтобы избавиться от «любящего» всем сердцем мужа. О подробностях работы и проводимых ритуалах девушка говорить отказалась, ссылаясь на закрытость информации. Еще бы, станешь за 2500 $ кому-то что-то рассказывать!

Следующий экземпляр — Авдотья — сразу «порешала» всю мою тяжелую жизненную ситуацию с начальником, который совсем не обращал на меня внимания.

По легенде я безумно влюбилась в руководителя, а тот, будь он неладен, меня игнорирует. Да еще и «маленькая» деталь — это его жена и дети слегка мешают началу великой любви.

Авдотья заявила сразу: «Значит, так. Их нужно развести, вас нужно свести. За все услуги 700 $». Она мне еще и скидки предоставила!

Услуга, естественно, недешевая. Вот только вопрос: какие такие ингредиенты собирается покупать ведунья, что они стоят настолько дорого и могут вогнать ее в яму бедности? Говорить на эту тему она отказалась. Ну и ладно.

А вот Агата готова была помочь мне обрести свое счастье с занятым мужчиной даже в рассрочку!

Готовых излечить мои душевные раны нашлось немало, все девушки отвечали мне практически сразу. Принцип работы у большинства сводится к одному — расклад на картах, работа с фотографиями и прогнозирование дальнейших действий.

Самые отчаянные колдуньи и без этого готовы приворожить, отворожить и разлучить кого угодно, вопрос только в цене. Кстати говоря, ни одна колдунья не предложила встретиться и лично поработать с ситуацией, все они работают сугубо в «поле», гарантируя при этом невероятный результат!

Приятно удивили те, кто не выставлял сразу же цены за свои услуги и вообще писал, что, возможно, не будут браться за мой случай. Как бы я их ни упрашивала, они стояли на своем. Есть ли надежда, что они не шарлатанки? Минимальная.

Как уберечь себя от мошенников, играющих на чувствах других людей? Никак. Просто не верьте в чудеса по заказу и со 100%-ной предоплатой».