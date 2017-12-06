Фермер из-под Кобрина напугал судью «черным плакатом» 2 6.12.2017, 10:26

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Степан Дубчук

Степана Дубчука спросили в суде, почему он не вышел на площадь с лозунгом красного цвета.

Суд над сельчанам из Кобринского района Степаном Дубчуком продолжится 14-го декабря. Степан заявил о необходимости вызвать в суд свидетелей - чиновников из райисполкома.

С их помощью он собирается доказать, что пришел на санкционированный праздник по случаю 100-летия октябрьской революции, но был со своим плакатом черного цвета с надписью «Земля - крестьянам! Когда?». Об этом фермер рассказал racyja.com:

- Судья говорит: «Зачем вы черный лозунг принесли?» Я говорю: на вкус и цвет товарищей нет. Я сказал, что оплакивал мечты крестьянства, которые не сбылись. Траур такой - 100 лет не дают землю.

Правозащитник Владимир Величкин был удивлен, что судью взволновал цвет плаката:

- Степана судят за то, что он якобы организовал то, чего не организовывал. Судья в конце сегодняшних заседаний спросила: «Почему вы пришли с черным плакатом? Почему не с красным?». Здесь есть такое мнение, что из-за черного цвета его приняли за анархиста.

По словам Степана Дубчука, его не трогали до появления сообщения в прессе о его выходе с плакатом на площадь 7-го ноября. Как только появился материал, участковый сразу попросил написать объяснительную, позже был составлен протокол и передан в суд.