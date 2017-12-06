Биткоин взял отметку в $12,5 тысяч 5 6.12.2017, 10:27

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Популярная криптовалюта установила новый рекорд.

Биткоин установил новый рекорд. Криптовалюта торгуется на отметке 12 тысяч 470 долларов, свидетельствуют данные торгов Сoinmarketcap.

За сутки биткоин подорожал на 6 процентов. На пике за него предлагали 12 тысяч 524 доллара. Капитализация валюты приближается к 209 миллиардам долларов

Отметку в 12 тысяч долларов данная криптовалюта перевалила 5 декабря.

На данный момент добыто 16 миллионов 722 тысячи биткоинов из максимально возможного 21 миллиона. Ожидается, что последний биткоин будет «намайнен» в 2140 году.

5 декабря на продажу был выставлен курортный остров площадью около 5,2 гектара под названием Bloody Bay («Кровавый берег») в Карибском море. За него предлагается заплатить 600 биткоинов, что по текущему курсу примерно соответствует 7,1 миллиона долларов.