В чем сознался экс-советник Трампа и к чему это приведет 6.12.2017, 10:31

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Майкл Флинн

Станут ли показания Майкла Флинна поводом для импичмента?

Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн на заседании суда признал, что солгал ФБР о своих контактах с российским послом Сергеем Кисляком в декабре 2016 года. В этих разговорах Флинн просил Москву не вводить ответные санкции после высылки российских дипломатов из США, а также просил поддержать позицию Вашингтона в Совбезе ООН.

Сайт gordonua.com собрал всю информацию о показаниях Флинна и возможных последствиях.

Телефонные переговоры с Кисляком

Американский генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн стал первым чиновником из администрации президента Дональда Трампа, которому предъявили обвинения из-за связи с Россией.

Сразу после инаугурации Трампа в январе 2017-го Флинн был назначен советником президента по национальной безопасности. Первый допрос Флинна Федеральное бюро расследований (ФБР) провело уже спустя четыре дня после инаугурации – 24 января 2017 года.

По версии ФБР, в конце декабря 2016 года Флинн обсуждал с послом РФ в США Сергеем Кисляком вопрос санкций. После высылки российских дипломатов из США Кисляк поговорил с Флинном по телефону, после чего тот позвонил одному из руководителей переходной администрации Трампа и обсудил, как вести диалог с Россией, чтобы смягчить последствия санкций Барака Обамы.

После этого разговора Флинн вновь связался с Кисляком и попросил Москву не нагнетать обстановку. Затем он отчитался о проведенных переговорах представителю переходной администрации.

30 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет отвечать на новые американские санкции, а Трамп поддержал его решение в Twitter. "Я всегда знал, что он очень умен", – написал избранный президент США в адрес Путина.

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 декабря 2016 г.

Телефон российского посла прослушивался ФБР, поэтому о переговорах Кисляка и Флинна узнали правоохранители. Последнего подозревали в том, что он вмешивался во внешнюю политику США, являясь частным лицом, что запрещено американским законодательством.

На допросе в ФБР 24 января Флинн отрицал разговоры с Кисляком, а также заявил, что у штаба Трампа и Кремля не было совместного плана действий во время предвыборной кампании в США. 13 февраля Флинн подал в отставку, отметив, что по ошибке предоставил вице-президенту США Майку Пенсу неполную информацию о переговорах с Кисляком.

Флинн признал, что соврал ФБР, отвечая на вопросы о переговорах с российским послом. Фото: ЕРА

Признание вины

Возглавляемое спецпрокурором США Робертом Мюллером расследование и судебные разбирательства по этому поводу продолжаются в течение всего года. В середине ноября юристы Флинна перестали обмениваться информацией с адвокатами Трампа. СМИ предполагали, что он решил пойти на сделку со следствием, и оказались правы.

На прошлой неделе Флинн на заседании Федерального суда в Вашингтоне признал свою вину по двум эпизодам. В заявлении он отметил, что будет сотрудничать со следствием, признает свои прошлые действия ошибочными и теперь "попытается это исправить".

Первый эпизод, по которому Флинн признал вину, касается вышеописанных переговоров с Кисляком. Второй – резолюции Совета Безопасности ООН об израильских поселениях в Палестине. Накануне голосования по этой резолюции один из руководителей переходной администрации (по данным Bloomberg и других американских СМИ, это был зять Трампа Джаред Кушнер) попросил Флинна связаться со странами – членами Совбеза и узнать, как они собираются проголосовать.

Флинн позвонил Кисляку, отметил, что администрация Трампа выступает против резолюции, и попросил Москву проголосовать аналогично или отложить ее рассмотрение. Кисляк после консультаций с Москвой ответил, что Россия не будет голосовать против резолюции. Она была принята в тот же день: США воздержались, но не воспользовались правом вето.

Трамп категорически отрицает, что Флинн вел незаконные переговоры по его указанию. Фото: ЕРА

Реакция на сделку со следствием

Белый дом после заявления Флинна в суде отметил, что тот признал вину только по одному пункту – даче ложных показаний ФБР. Ни обвинения Флинна, ни признание вины "не указывают на причастность кого-либо еще, кроме самого Флинна", а его ложь послужила причиной отставки в январе 2017 года, утверждает Белый дом. При этом администрация Трампа категорически отрицает, что Флинн устанавливал контакты с Кисляком по указанию своего руководства.

Сам президент США сказал, что Флинну "разрушили жизнь", поступив с ним "очень несправедливо". Он также привел в пример свою соперницу на выборах Хиллари Клинтон, которая "много раз лгала ФБР, и с ней ничего не случилось".

После признания вины Флинна не задержали, он самостоятельно покинул Федеральный суд. Следующее заседание с его участием состоится 1 февраля 2018 года. Статьи, которые вменяют Флинну, предусматривают до пяти лет тюрьмы и штраф в размере $250 тыс., но после сделки со следствием прокуроры могут ходатайствовать о смягчении наказания до шести месяцев заключения.

Издание The New York Times отмечает, что решение Флинна заключить сделку со следствием – это "значительный новый этап в расследовании" и "вероломное развитие событий для Трампа и его ближайших помощников", чьи действия активно изучают агенты ФБР, юристы, федеральные прокуроры и средства массовой информации.

Помимо Флинна, в этом году спецпрокурор Мюллер выдвинул обвинения еще троим представителям команды Трампа. Это бывший руководитель штаба Пол Манафорт и его партнер Рик Гейтс (их обвиняют в отмывании денег и уклонении от налогов), а также советник штаба по международной политике Джордж Пападопулос (его обвиняют в даче ложных показаний ФБР, касающихся российского вмешательства в выборы).