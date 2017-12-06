Стало известно, за что будут отбирать авто у белорусских водителей 8 6.12.2017, 10:46

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В Беларуси готовят новые «сюрпризы» автолюбителям.

Об основных изменениях, предлагаемых внести в КоАП и ПИКоАП, уже не раз говорилось в СМИ.

Впрочем, вне всеобщего внимания осталось много заслуживающих внимания моментов: нововведения в процессуальном и исполнительном законодательстве, изменения норм материального права. «Обо всем этом мы обязательно расскажем, но начнем с самого, на наш взгляд, важного: процедуры взимания штрафов. Здесь законодатели запланировали существенные поправки», - пишет издание abw.by.

Неплательщики заплатят больше

Итак, как известно, в соответствии с ч.3 ст.10.3 ПИКоАП РБ, если физическое лицо признало себя виновным в совершении административного правонарушения и выразило согласие на применение к нему административного взыскания без составления протокола об административном правонарушении и возмещение вреда в случае его причинения, протокол об административном правонарушении не составляется. Лицом, уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении, выносится постановление о наложении административного взыскания, которое вступает в законную силу с момента его вынесения.

По ныне действующим нормам штраф в таком случае можно заплатить либо на месте, либо в течение пяти дней со дня вынесения постановления о наложении административного взыскания (ч.2 ст.15.3).

В новой редакции возможность заплатить штраф в течение пяти дней исключена, осталось только право заплатить штраф на месте.

Далее обращаемся к ст.6.5 КоАП РБ. В ее части 6 говорится:

6. При наложении штрафа на физическое лицо в порядке, установленном частью 3 статьи 10.3 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, применяется нижний предел штрафа, предусмотренный за совершенное правонарушение, а в случае его неустановления в санкции статьи Особенной части настоящего Кодекса - не более пяти десятых базовой величины.

В будущем эта норма будет дополнена предложением следующего содержания:

При этом в случае неуплаты такого штрафа в сроки, установленные частью 1 статьи 15.3 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, примененный размер штрафа увеличивается на две базовые величины.

Кто забыл, напоминаем: ч.1 ст.15.3 ПИКоАП РБ устанавливает, что штраф должен быть уплачен физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, подвергнутым административному взысканию, не позднее одного месяца со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа.

При этом в постановлении об административном правонарушении предлагается разъяснять основания для увеличения штрафа на 2 б.в. Само постановление (копия) по ходатайству лица может быть направлено факсимильной, электронной или другой связью, в том числе и через интернет. Такой же способ передачи копии постановления предлагается использовать при отсутствии лица при рассмотрении административного дела, но опять-таки по ходатайству лица (изменения в ч.2 ст.11.11 ПИКоАП РБ).

За малозначительность - устное замечание

Интересные изменения предлагается внести в ст.9.1 ПИКоАП РБ "Поводы и основания для начала административного процесса". Законодатель предлагает в некоторых случаях освобождать лицо от административной ответственности и заменять административный процесс устным замечанием, о чем и говорится в части 3, которой планируют дополнить норму.

3. Лицо, уполномоченное в соответствии с настоящим Кодексом составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению, при малозначительности совершенного физическим лицом административного правонарушения вправе не начинать административный процесс и освободить такое лицо от административной ответственности, объявив ему устное замечание.

Изымать талон - это не современно

Еще одно важное новшество касается изъятия документов у водителя в соответствии со ст.8.9 ПИКоАП РБ.

Сейчас закон предусматривает, что в случае нарушения водителем ПДД, за которое ему грозит лишение права управления ТС, инспектор ГАИ изымает у нарушителя водительское удостоверение и талон к нему, а при перспективе получить штраф изъятию подлежит только талон к водительскому удостоверению.

В будущем предлагается изымать лишь водительское удостоверение - и то, если только санкция вменяемой статьи предусматривает лишение.

Европротокол - без ГАИ

К слову, еще раз напомним, что европротокол успешно входит в наш обиход. С этой целью авторы законопроекта отдельно упоминают, что "не является административным правонарушением нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее совершение ДТП, о котором в соответствии с законодательными актами водитель вправе не сообщать в ГАИ в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников ГАИ".

Возврат упразднен

Изменения затронули и порядок обжалования и опротестования постановления по делу об административном правонарушении, или ч.3 ст.12.2 ПИКоАП.

С жалоб, подаваемых в суд на постановления по делам об административных правонарушениях, за исключением жалобы на постановление о прекращении дела об административном правонарушении, вынесенные по окончании подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению, взимается государственная пошлина в соответствии с законодательными актами. Неуплата государственной пошлины влечет возврат жалобы лицу, ее подавшему.

Последнее предложение про возврат жалобы теперь предлагают убрать, и это имеет принципиальное значение.

Не конфисковывать все подряд

Теперь о конфискации, и здесь тоже есть на что обратить внимание.

Статья 14.1 КоАП "Перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время" сейчас выглядит так:

1. Перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, а равно покушение на такое перемещение - влекут наложение штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин с конфискацией товаров независимо от того, в чьей собственности они находятся, а также транспортных средств, на которых перемещались эти товары, независимо от того, в чьей собственности они находятся, на индивидуального предпринимателя - от 100 до 150 базовых величин с конфискацией товаров независимо от того, в чьей собственности они находятся, а также транспортных средств, на которых перемещались эти товары, независимо от того, в чьей собственности они находятся, а на юридическое лицо - от 500 до 800 базовых величин с конфискацией товаров независимо от того, в чьей собственности они находятся, а также транспортных средств, на которых перемещались эти товары, независимо от того, в чьей собственности они находятся.

Предлагается переписать эту норму так:

1. Перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, а равно покушение на такое перемещение - влекут наложение штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин с конфискацией товаров независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации, а также с конфискацией транспортных средств, на которых перемещались эти товары, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации, на индивидуального предпринимателя - от 100 до 150 базовых величин с конфискацией товаров независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации, а также с конфискацией транспортных средств, на которых перемещались эти товары, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации, а на юридическое лицо - от 500 до 800 базовых величин с конфискацией товаров независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации, а также с конфискацией транспортных средств, на которых перемещались эти товары, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации.

Как видите, обязательная конфискация товаров и автомобилей из проекта законодательного акта исчезла, вместо этого употребляется формулировка "с конфискацией или без конфискации". Вообще законодатель отказывается от идеи конфискации последовательно на протяжении всего законопроекта. Одновременно повышаются штрафы.

Сравните, как изменится ст.14.5 КоАП "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров".

Сейчас

Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию, за исключением случаев, предусмотренных статьями 14.1, 14.3 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин с конфискацией незадекларированных товаров, подлежащих таможенному декларированию, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации.

Предлагается

1. Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию, за исключением случаев, предусмотренных статьями 14.1, 14.3 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - 30% стоимости предмета административного правонарушения.

Вторая часть этой же статьи предусматривала конфискацию наличных денежных средств, подлежащих таможенному оформлению. "... с конфискацией незадекларированных наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в части превышения над суммой, перемещение которой через таможенную границу Таможенного союза допускается без таможенного декларирования", - говорится в ныне действующем варианте. А вот в проекте закона санкция сформулирована уже в виде "с конфискацией или без конфискации".

На части третьей все той же статьи 14.5 КоАП остановимся подробнее, поскольку она касается непосредственно транспортных средств:

Сейчас

3. Представление таможенному органу при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений о товарах (за исключением сведений о классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза), либо представление в целях помещения товаров под таможенную процедуру недействительных документов, либо использование в этих целях поддельного средства идентификации или подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и (или) транспортным средствам, если указанные действия послужили основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов, или занижения их размера, или неприменения запретов и (или) ограничений, установленных таможенным законодательством Таможенного союза, - влекут наложение штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин с конфискацией товаров, являющихся предметом административного правонарушения, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации, на индивидуального предпринимателя - от 10 до 100 базовых величин с конфискацией товаров, являющихся предметом административного правонарушения, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации, а на юридическое лицо - от 20 до 500 базовых величин с конфискацией товаров, являющихся предметом административного правонарушения, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации.

Предлагается

3. Представление таможенному органу при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений о товарах (за исключением сведений о классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), либо представление в целях помещения товаров под таможенную процедуру недействительных документов, либо использование в этих целях поддельного средства идентификации или подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и (или) транспортным средствам, если указанные действия послужили или могли послужить основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов, или занижения их размера, или неприменения запретов и (или) ограничений, установленных законодательством Республики Беларусь, и (или) международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, и (или) международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза, - влекут наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до 30% стоимости предмета административного правонарушения.

Конфискация из данной части исключена вообще, взамен подросли штрафы, а наказание для ИП и юрлиц будет унифицировано.

Вдобавок законодатель предлагает допустить возможность освобождения лица от ответственности за данное правонарушение.

Лицо, совершившее деяние, предусмотренное частью 1 или 3 настоящей статьи, освобождается от административной ответственности в случае добровольного письменного обращения декларанта или таможенного представителя в таможенный орган о допущенном нарушении с одновременным представлением таможенной декларации и документов, на основании которых она заполнена, либо документа о внесении изменений и (или) дополнений в таможенную декларацию с приложением необходимых документов, если на дату, предшествующую дате поступления обращения и регистрации представленных документов, соблюдены следующие условия:

таможенный орган не обнаружил административного правонарушения;

таможенный орган не уведомил декларанта, таможенного представителя либо лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров, или его представителя о проведении таможенного контроля, если такое уведомление обязательно, либо не начал проведение таможенного контроля без уведомления, если такого уведомления не требуется".