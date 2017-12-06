Кредиты могут привести к обвалу курса рубля 1 Владимир Тарасов

6.12.2017, 10:59

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Давление на курс белорусского рубля в 2018 году значительно возрастет.

За 11 месяцев 2017 года задолженность населения РБ по потребительским кредитам выросла на 1 млрд. BYN, а в целом темпы выдачи кредитов достигли такого уровня, когда они начинают серьезно влиять на курс белорусского рубля.

Кредитование банками белорусской экономики и населения активизировалось только во второй половине текущего года (диаграмма 1), и пока не является серьезным фактором, влияющим на экономику страны, за исключением одного аспекта – влияния на курс рубля. Дело в том, что валютный рынок в РБ довольно неустойчив, и даже сравнительно небольшое увеличение активности на кредитном рынке может значительно изменить ситуацию на нем.

Прирост кредитов достиг рекордного уровня

По данным Национального банка РБ, в октябре 2017 года задолженность по кредитам физических лиц в белорусских рублях увеличилась по сравнению с сентябрем на 227,3 млн. BYN (2,8%) и достигла 8,44 млрд. BYN. Это рекордное значение прироста данного параметра за несколько последних лет, и не исключено, что вообще за все время существования независимой Беларуси.

В наибольшей степени увеличилась задолженность по потребительским кредитам в белорусских рублях: на 157,5 млн. BYN (6,2%) по сравнению с сентябрем (до 2,72 млрд. BYN). Задолженность по кредитам на финансирование недвижимости в белорусских рублях выросла на 70 млн. BYN (1,2%) – до 5,73 млрд. BYN.

Прирост задолженности по кредитам ведет к увеличению спроса на иностранную валюту, так как часть кредитных средств будет направлена на приобретение импортных товаров, и, даже если товары будут белорусскими, то следует учитывать, что при их производстве используются импортным комплектующие и энергоносители. Оценить величину прироста довольно сложно, но, учитывая значительную долю импорта на рынке бытовой техники, а также зависимость страны от зарубежных энергоносителей, она существенна. Что касается кредитования недвижимости, то и ее рост приведет к подъему спрос на валюту, так как при строительстве также используются энергетические ресурсы и импорт другого рода.

Можно в целях приблизительной оценки ситуации считать, что увеличение кредитной задолженности будет приводить к росту спрос на валюту на уровне, примерно в половину этого увеличения. То есть, из-за увеличения кредитной задолженности населения в октябре на 227,3 млн. BYN, в стране вырос спрос на валюту на 123,6 млн. BYN – примерно на 60 млн. USD. Это уже заметная для валютного рынка страны величина, сопоставимая с объемами реализации валюты населением на внутреннем рынке.

В начале текущего года физические лица продавали на внутреннем рынка примерно на 200 млн. USD больше, чем покупали, но постепенно объем продажи падает. В октябре он сократился до 147,7 млн. USD, а в ноябре упал до 64,9 млн. USD, что оказалось почти в 3 раза меньше, чем в ноябре 2016 года. При этом снижение объемов чистой продажи валюты происходит за счет увеличения спроса на нее, то есть связано, по-видимому, в основном, с ростом доходов населения, хотя не исключено и влияние роста девальвационных ожиданий.

Предприятия выплачивают плохие кредиты

Но сокращение чистых продаж валюты населением в данном случае не главное, важно то, что увеличением объемов кредитования населения должно привести к росту спроса на иностранную валюту со стороны белорусских предприятий. И это действительно происходит. В частности, в ноябре 2017 года субъекты хозяйствования – резиденты РБ купили у белорусских банков иностранной валюты на 211,9 млн. USD больше чем продали. В октябре 2017 года данный параметр равнялся 47,1 млн. USD, а в ноябре 2016 года предприятия вообще продали валюты больше, чем купили, на 54,5 млн. USD.

За 11 месяцев 2017 года белорусские предприятий купили валюты на внутреннем рынке на 684,8 млн. USD больше, чем продали, тогда как за 11 месяцев 2016 года они были чистыми продавцами валюты, реализовав ее на 40,8 млн. USD.

Таким образом за год ситуация кардинально изменилась, и вызвано это, в значительной степени, ростом кредитования. Надо иметь в виду, что к росту спроса на валюту должно привести и увеличение объемов кредитования предприятий. Но с ними дела обстоят не так очевидно, как с населением.

Так, белорусские предприятия частной формы собственности увеличили задолженность по банковским кредитам в октябре на 245,3 млн. BYN по сравнению с сентябрем (до 4,67 млрд. BYN). Однако задолженность предприятий в иностранной валюте снизилась на 176,7 млн. USD (до 3,79 млрд. USD). То есть, в сумме задолженность частных предприятий перед банками сократилась.

Задолженность государственных предприятий в белорусских рублях снизилась в октябре по сравнению с сентябрем на 10,5 млн. BYN и составила до 4,9 млрд. BYN, а валютная задолженность сократилась на 102,9 млн. USD — до 1,35 млн. USD.

Однако можно ожидать, что спад величины задолженности в октябре является временным, и со временем ее рост возобновится, так как объемы выдачи банками новых кредитов предприятиям имеют явную тенденцию к росту, несмотря на существенные колебания в отдельные месяцы (диаграмма 2).

Как бы то ни было, похоже, что начавшийся кредитный бум в Беларуси уже привел к значительному росту спроса на валюту со стороны предприятий, и этот процесс должен ускориться. А это означает, что давление на курс белорусского рубля в 2018 году значительно возрастет.

Владимир Тарасов, «Белрынок»