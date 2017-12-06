Ливянт: Школа превратилась в пункты дневного пребывания детей 8 6.12.2017, 11:14

1,622

Фото: Reuters

Насколько соответствует система школьных оценок реальным знаниям.

Эксперты обсудили проблемы белорусского образования, пишет zautra.by.

Тарас: Троечники всегда добивались большего, чем отличники

Между тем историк Анатоль Тарас считает, что система отечественного образования хоть и имеет множество недостатков, но не всегда хуже, чем даже в продвинутых странах. В качестве примера он приводит американскую систему.

— В США в каждом штате есть свой университет и часто их уровень очень низкий. При этом в США есть и Лига плюща (The Ivy League) — ассоциация частных американских университетов, которые очень престижны и куда поступает молодежь со всего мира, — поясняет Анатоль Тарас. — Похожая ситуация в американских школах. Там только три обязательных предмета: физкультура, обществоведение и английский язык. Все остальное выбирается. Но если в богатой школе выбор примерно из 400-500 предметов, в бедной из 25-30. И это никому не мешает.

Наша же система образования, наоборот, пытается всех уравнять.

— Что тоже плохо. Зачастую думающие школьники находятся в худшем положении, — отмечает Анатоль Тарас. — Но, с другой стороны, посмотрите, не всегда те, кто отлично учился в школе, в будущем добивается каких-то высот в жизни.

В качестве доказательства историк приводит данные эстонских социологов, которые проводились в городе Тарту. Исследователи поставили задачу проанализировать, как сложилась судьба отсталых учеников через 20 лет.

— Так вот оказалось, что из этих 200 человек более половины стали кандидатами наук. Остальные тоже не пропали. Правда, было это еще в советское время, — поясняет историк. — Когда я стал думать про свой собственный класс, то тоже оказалось, что троечники добились большего, чем отличники. Выходит, что даже при нашей архаичной системе образования, такой же архаичной системе управления и политической системе, талантливые и умные все равно протопчут себе дорогу.

Ливянт: Средний балл аттестата в большинстве школ рисуется

Известный репетитор Евгений Ливянт считает, что не совсем верно проводить параллель между тогдашними советскими троечниками и нынешними слабыми учениками.

— Это связано скорее не с оценками в школе, а с другими аспектами. Сейчас время радикально изменилось. У отличников появилось гораздо больше перспектив. Те, кто хорошо знают математику и физику, изучают точные науки, прямиком идут в IT и сразу обеспечивают себе уровень доходов, сопоставимый с европейскими странами, — поясняет эксперт. — Раньше же, чтобы хорошо зарабатывать, чаще означало идти в бизнес. А для бизнеса необходимы другие качества, должна быть какая-то предпринимательская жилка, возможно, умение иногда переступать некие моральные барьеры.

Сегодня появляются новые производства, где человек с хорошим образованием находит высокооплачиваемую работу, считает Евгений Ливянт.

— Да и сама сфера ПВТ требует не только программистов, но и менеджеров, экономистов и других специалистов. Есть также большая надежда на Китайский индустриальный парк. Он еще не так раскрутился, но когда-то и про ПВТ говорили: куда там с вашим картофельным рылом в силиконовый ряд! Так что сегодня необязательно иметь свое дело, можно быть и наемным рабочим и при этом, будучи профессионалом, хорошо зарабатывать.

А вот дает ли наша школа достаточное образование, чтобы в будущем иметь возможность стать этим профессионалом — большой вопрос. По мнению репетитора, оценка знаний учеников в школе не соответствует реальному уровню.

— Средний балл аттестата в большинстве школ рисуется. Мы видим это по результатам ЦТ, когда школьный балл 8-9, а на тестировании ученик получает совсем низкий балл, — поясняет Евгений Ливянт. — И такое несоответствие оценки реальным знаниям особенно остро наблюдается последние лет десять, после того, как в 2008 году была проведена реформа в школьном образовании, и когда убрали профильные классы. Так что сегодняшние слабые ученики — это не те троечники, что были 20-30 лет назад.

Между тем, по словам репетитора, многие молодые люди сегодня используют возможности дополнительного образования и повышают свой уровень.

— Конечно, есть те, кому образование безразлично, но многие уже поняли, что учиться нужно постоянно. И смотрите, сколько образовательных центров для старшеклассников открыто. Значит, спрос есть. Дети идут к репетиторам, записываются на самые разнообразные курсы программирования, учат английский язык просто, чтобы знать иностранный.

Но проблема в том, что школа не только не дает нужного уровня знаний, но еще и препятствует самостоятельному получению этих знаний. Особенно остро это ощущается в старшей школе, считает репетитор.

— Получается, что самое плодотворное время, первая половина дня с 8 до 14-15 часов, во многих школах тратится бездарно. Школа превратилась в пункты дневного пребывания детей под контролем взрослых. Образования там почти нет. Особенно деградирует старшая школа. К сожалению, уровень настолько низкий, что молодым людям приходится стартовать с очень низкой позиции, — отмечает Евгений Ливянт.