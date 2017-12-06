Пролетая над Пхенчханом 1 Геннадий Гудков

6.12.2017, 11:43

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Геннадий Гудков

Причина отстранения России от Олимпиады – не только допинг.

Решение МОК отстранить Россию от Олимпиады - это не только ( и не столько) реакция на допинговые скандалы, связанные с прямым участием в этом ГОСУДАРСТВА, его ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР. Причина такого позора - даже не показания «перебежчика» Родченкова или коктейль «Дюшес», избранный нашим Минспорта напитком нашей Олимпийской сборной. Это даже не «окно» в лаборатории ВАДА, через которую подменялись пробы с мочей спортсменов.

Главная причина такого жесткого и абсолютно позорного для всей страны решения МОК - это циничное и нарочито демонстративное презрение российской власти к правилам и принципам Олимпийского движения. Руководство России фактически бросило всему миру вызов: оно не только не наказало виновных в обмане и допинговом жульничестве, но и поощрило более высокой должностью (до премьер-министра) Мутко, сохранило на своих постах руководителей Минспорта и Олимпийского комитета (А.Жуков), напрямую причастных и повинных в случившемся скандале. Российское ГОСУДАРСТВО дало ясно понять всему миру, что ни признавать ошибки, ни наказывать виновных, ни испытывать чувство стыда, ни раскаиваться в содеянном оно НЕ НАМЕРЕНО. Вместо этого власти России продолжали врать, а также развернули в стране крикливую и агрессивную кампанию «Кругом одни враги и русофобы, которые мстят нашим спортсменам за их победы!»

Скажите, Вы захотите идти в праздничном строю рядом с шулером, пойманном на наглом передергивании карт, но громче всех кричащем о своей чести и кристальной честности?! Вот почему на грядущей Олимпиаде не будет гордо реять флаг страны, поправшей ее принципы и продолжающей упорствовать в своем вранье и тщеславии.

Конечно, безумно жаль наших спортсменов: для многих из них дисквалификация - настоящая трагедия, крах всей спортивной карьеры и стоящими за ней десятилетий самоотверженного адского труда и полного самопожертвования. Может быть, если бы среди Вас, дорогие чемпионы, тогда, в 2014, нашлось несколько безбашенных «бунтарей», способных дать отпор махинаторам с «Дюшесом» и подменой проб, все бы не закончилось так печально.

Очень жаль миллиарды болельщиков, которые не увидят великих атлетов из России: мы, как ни крути, великая спортивная держава, и без нас любая Олимпиада, любое состязание теряет заметную часть своей интриги и привлекательности.

Совершенно не жаль попавшихся на жульничестве и отлученных от Олимпийского движения высокопоставленных чинуш. Они хотели победы России ЛЮБОЙ ценой. Но не ради спорта и миллионов наших болельщиков. Им нужно было выслужиться перед главным чиновником, доказать ему свою эффективность, упрочить свое аппаратное положение, свое влияние, свою «близость к телу». Понятно, почему убедительной победы хотел и сам Путин: спорт в России - больше, чем спорт, это - серьезная политика. Успехи спорта в РФ воспринимаются как яркое доказательство силы и успехов самого президента, его системы управления страной и т.д. При всем этом сами спортсмены, их достижения и рекорды - лишь СПОСОБ достижения цели, их судьба никого во власти по-настоящему не волнует. (Очень скоро, дорогие наши чемпионы, Вы и сами в этом убедитесь. Мои вам искренние сочувствия).

Я, честно говоря, боюсь еще одной «подлянки» со стороны нашего вздымающегося с колен государства: как бы в «патриотическом угаре» загнанные в угол начальники вообще не запретили в России показ Олимпиады в Пхенчхане. Ведь что им стоит, как и в ответ на санкции Запада, подвергнуть новой бомбежке какой-нибудь Воронеж?

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