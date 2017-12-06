«Гольф Клуб», созданный при поддержке сына Лукашенко, задолжал $14 миллионов 2 6.12.2017, 11:47

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Дмитрий Лукашенко

Фото: ctv.by

Часть задолженности приходится на государственные предприятия.

Как сообщает tut.by две недели назад Экономический суд Минской области возбудил производство по делу о банкротстве «Гольф Клуба», назначив антикризисного управляющего, пишет gazetaby.com.

Долги проекта, созданного при поддержке спортивного клуба Лукашенко, которым руководит Дмитрий Лукашенко, составили 28,7 миллионов рублей. При этом, часть задолженности приходится на государственные предприятия.

Следующее судебное заседание пройдет 5 февраля 2018 года.

Напомним, что «Гольф Клуб» перешел под контроль украинского бизнесмена Николая Лагуна в 2007 году, когда Александр Лукашенко подписал указ «О строительстве спортивно-туристического гольф-комплекса в Минском районе». Партнером бизнесмена в проекте стал спортивный клуб Лукашенко, руководит которым средний сын диктатора.