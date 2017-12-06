Король Марокко написал Трампу письмо о статусе Иерусалима 6.12.2017, 11:57

Мухаммед VI

Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Монарх назвал город «символом толерантности».

Король Марокко Мухаммед VI, являющийся главой Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, обратился к президенту США Дональду Трампу с посланием, в котором заявил, что Иерусалим, по его мнению, должен остаться землей сосуществования и символом толерантности для всех. Текст этого обращения опубликован на сайте агентства Maghreb Arabe Press (перевод – rbc.ru).

Ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщила, что американский лидер в среду, 6 декабря, готовится сделать официальное заявление о признании Соединенными Штатами за Иерусалимом статуса столицы Израиля. Этот вопрос является ключевым в палестино-израильском конфликте.

Советник президента Палестины по стратегическим вопросам и официальный представитель Организации освобождения Палестины в Вашингтоне Хусам Зомлот, оценивая последствия подобного шага Штатов, заявил, что в рамках решения спорной ситуации, это было бы «поцелуем смерти». США таким образом станут «частью проблемы, а не частью решения», отмечал он.

«Глубокую озабоченность» в связи с возможностью признания Белым домом Иерусалима столицей Израиля выразил и король Марокко. «Я уверен, что вы, господин президент, знаете о первостепенной важности города Иерусалима не только для сторон [палестино-израильского] конфликта, но и для последователей трех священных религий (иудаизма, христианства и ислама. — РБК)», — сообщил Мухаммед VI в письме Трампу. «Со своим уникальным религиозным характером, исторической идентичностью и особой политической символикой, город Иерусалим должен оставаться землей сосуществования и символом толерантности для всех людей», — подчеркнул монарх, заметив, что с тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, он «проявил сильное желание и большую решимость возродить мирный процесс между палестинцами и израильтянами».

Шаги американского лидера, направленные на достижение этой цели, поддерживало международное сообщество, в том числе Марокко, отметил Мухаммед VI. Намерение США признать за Иерусалимом статус столицы Израиля, по словам короля Марокко, «окажет негативное влияние на перспективы достижения справедливого и всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта», уточнил монарх. Такое мнение он объяснил тем, что сейчас Соединенные Штаты, пользуясь доверием обеих сторон конфликта, являются «одними из главных спонсоров мирного процесса» в регионе.

«Как четко указано в соответствующих международных документах, особенно в резолюции Совета Безопасности, Иерусалим лежит в центре проблем, связанных с окончательным статусом. По этой причине его правовой статус необходимо сохранить, не предпринимая ничего, что может повлиять на его нынешний политический статус», — заключил король Марокко.

Организация Исламского сотрудничества, в которой председателем комитета по Иерусалиму значится марокканский монарх — международная организация исламских стран (до 2011 года она называлась Организацией Исламской конференции). В настоящий момент в нее входят 57 стран, в том числе страны Азии и Северной Африки. Организация была создана в 1972 году на конференции глав мусульманских государств. Ее основной целью является «обеспечение исламской солидарности в социальной, экономической и политической сферах», «борьба против колониализма и расизма», а также поддержка Организации освобождения Палестины.

Израиль в 1967 году в ходе Шестидневной войны занял Восточный Иерусалим. В результате боев за Старый город израильские войска взяли под контроль Храмовую гору и Стену Плача. В Старом городе расположены еврейский, мусульманский, христианский и армянский кварталы.

Де-юре Израиль контролирует весь Иерусалим. Палестина в свою очередь настаивает на том, чтобы Восточный Иерусалим стал ее столицей. Израиль же добивается неделимости города. Международное сообщество признает столицей Израиля Тель-Авив.