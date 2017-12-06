В Минске купили авто для косуль и лосей, которые забрели в столицу 8 6.12.2017, 12:16

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Крупные животные прибегают в Минск редко, но метко.

У «Фауны города» появился специальный автомобиль для перевозки диких животных, которые забрели в Минск. Деньги на него дал городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, пишет citydog.by.

Зачем купили авто. Крупные животные прибегают в Минск редко, но метко. Чаще всего в столицу забредают лоси. В мае косуля гуляла на детской площадке на улице Калиновского, в том же месяце на улице Гурского обнаружили бобра.

Раньше таких животных паковали в автомобили для отлова, но это было накладно и неудобно. А эту машину можно использовать и для перевозки животных зоопарка.

Как устроен автомобиль. Кузов машины разделен на две части со стеллажами с клетками: одна – для мелких животных типа лис, другая – для крупных типа лосей и косуль. Авто с обогревом и кондиционером.

Куда увозят таких животных. По словам директорки «Фауны города» Тамары Цариковской, их дальнейшей судьбой занимается это предприятие.

А еще в Минске работает «постоянная комиссия по вопросам организации и принятия мер по удалению с территории дикого животного, которое может представлять угрозу жизни и здоровью людей или находится в бедственном положении». Обычно комиссия решает отправить животное назад в лес. Реже – в зоопарк.