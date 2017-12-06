Рублю дорога вниз 5 Жанна Кулакова

6.12.2017, 12:44

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Карикатура: Сергей Елкин

Российский рубль потянет за собой и белорусский.

Курс доллара преодолел психологический барьер в 2 рубля, и многие снова заволновались. Однако в обозримой перспективе белорусской валюте не из-за чего рушиться на десятки процентов, равно как и не из-за чего укрепляться.

У национальной валюты есть все шансы продолжить постепенно слабеть в пределах 3—10 % в год, что связано в основном с внутренними факторами. Впрочем, и внешние сбрасывать со счетов не стоит.

В этом году валютный рынок Беларуси стабилен, как никогда. С начала года национальная валюта ослабла на 6,6 %, и это хороший результат. Напомним, в 2016-м рубль упал почти на 15 % (в основном из-за обвала примерно на четверть по отношению к российскому рублю), а в позапрошлом — на 36 %, что во многом стало следствием системы административного курсообразования, действовавшей в Беларуси до 2015 года. По сравнению с итогами предыдущих лет сейчас рубль чувствует себя действительно неплохо.

Внешние факторы. Главный внешний драйвер рубля — валютный рынок России. Пока наш экспорт сильно завязан на соседнюю страну, нам ничего не остается, кроме как следовать за национальной валютой РФ. Теоретически могло бы быть так: российский рубль укрепляется — белорусский тоже, российский падает — и наш вслед за ним.

На практике же выходит по-другому. Как правило, в периоды повышенной волатильности в России курс белорусского рубля к корзине остается более-менее стабильным, меняются лишь курсы отдельных валют. Уже много месяцев подряд регулятор сглаживает возможные колебания через курс белорусского рубля по отношению к российскому.

Есть два основных сценария развития событий. Первый: соседская валюта начинает падать, в Беларуси растут курсы доллара и евро, а российский рубль слабеет. Однако просадка национальной валюты РФ продолжается недолго, максимум месяц-другой, и в пределах 5—7 %. Обычно этого времени достаточно, чтобы негативный тренд на валютном рынке России сменился позитивным и курсы валют в наших обменниках начали возвращаться на круги своя.

Если же падение российского рубля затянется, то белорусскому придется туго: начнут расти курсы всех трех иностранных валют и стоимость корзины. Хорошо, что такое случается редко. Обычно мы наблюдаем разнонаправленную динамику: российской рубль — вниз, доллар и евро — вверх, а корзина остается на месте.

Второй сценарий: соседская валюта начинает падать, в Беларуси укрепляется российский рубль, а доллар и евро слабеют. Ослабление двух последних валют тоже длится отнюдь не бесконечно: слишком низкий курс, например, доллара может приостановить распродажу валютных сбережений и одновременно повысить спрос на валюту. Многие могут захотеть купить, пока дешево, а затем дождаться наилучшего момента для продажи.

Такие повороты нашему валютному рынку ни к чему. Поэтому нередко в периоды укрепления российского рубля его курс на нашем рынке растет весьма быстрыми темпами, а доллар и евро топчутся на месте. Стоимость корзины растет, и в результате, как это ни парадоксально, белорусский рубль слабеет. Таким способом регулятор не только предотвращает разбалансировку спроса и предложения на рынке, но и оказывает существенную поддержку экспортерам, заинтересованным в слабой национальной валюте. Кроме того, в подобных условиях государство может позволить себе выкупать на бирже больше валюты, чем обычно, что также очень важно.

Резюмируя аргументы, касающиеся влияния российского фактора на нашу валюту, можно сказать, что пока курс российского рубля в РФ колеблется несильно, в пределах 5—7 % то в одну, то в другую сторону. Следовательно, его воздействие на белорусский рынок скорее нейтральное. Наблюдаются краткосрочные колебания курсов доллара, евро и российского рубля, однако они мало влияют на корзину в целом.

Реальные риски для нашей валюты возникнут только в том случае, если падение российского рубля будет значительным и затяжным. Полностью исключить вероятность такого сценария нельзя, однако сегодня она невелика.

Валюта нужна государству. Помимо внешних, необходимо учитывать и внутренние факторы. На первый взгляд, на рынке все неплохо: население продолжает активно продавать старые валютные сбережения, благодаря чему на рынке уже много месяцев подряд наблюдается профицит иностранной валюты. Теоретически это создает предпосылки для укрепления белорусского рубля, но на практике оно не наблюдается: все излишки тут же выкупает государство для последующего перенаправления в золотовалютные резервы и погашения валютного госдолга.

Правительство задолжало иностранным кредиторам уже более 16 млрд долларов. Ежегодно валютный госдолг вытягивает из казны 3—4 млрд долларов, так что излишки валюты, сформированные населением, приходятся весьма кстати. С учетом того, что валютный госдолг становится все больше и больше, ежегодные платежи еще много лет будут оставаться значительными. Это главная причина, из-за которой белорусский рубль не будет укрепляться.

Экспортерам сильный рубль тоже ни к чему. А где еще, если не на внешних рынках, найти источники экономического роста? Так что, определенно, рублю дорога вниз. Медленно, осторожно, но именно в данном направлении. Впрочем, это вовсе не означает, что курсы доллара и евро будут непременно расти. Неминуемым выглядит укрепление российского рубля, ну а курсы американской и европейской валют будут зависеть от ситуации в РФ и на международном валютном рынке.

Жанна Кулакова, «Белорусы и рынок»