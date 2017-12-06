Honda CR-V третьего поколения: Стоит ли авто своих денег? 4 6.12.2017, 13:11

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Белорусам рассказали о сильных и слабых сторонах внедорожника.

"Расскажите, пожалуйста, про Honda CR-V третьего поколения. Интересует версия 2.4 бензин, слабости и сильные стороны. До какого пробега можно не беспокоиться про цепь? И есть ли отличия "американца" от "европейца" кроме километров и миль?", - обратился в редакцию abw.by читатель.

"Особенностью Honda CR-V был сквозной проход между сиденьями первого и второго рядов и отсутствие шумоизоляции…" - между прочим, цитата из Википедии.

Ну а если серьезно, то у опытных "хондоводов" довольно много вопросов и к качеству, и к надежности третьего поколения CR-V. Объективно оно считается менее качественным и выносливым, нежели второе. Кстати, о некоторых проблемах "второго" CR-V мы недавно рассказывали, да и о газовом оборудовании тоже, так что рекомендуем ознакомиться. Общее мнение - правильно установленный "газ/бензин" никакого вреда мотору не наносит, а зазоры в клапанах в любом случае нужно регулировать раз в 40-50 тысяч км. Так что, если у вас большие пробеги и ГБО быстро окупится, на проверенной "газовой" СТО его вполне можно ставить.

Теперь что касается проблем и недостатков третьего поколения Honda CR-V… К сожалению, их хватает, причем буквально по всем направлениям. О надежности и способностях экзотической системы полного привода мы подробно рассказывали в вышеприведенном материале - и в третьем поколении CR-V не стала более способным "проходимцем". Поговаривают, что если машина начала "копать" передней осью, то от задних колес помощи можно не ждать - крутящий момент передается в небольшом количестве и не способен повысить проходимость авто. При этом в любой момент эксплуатации муфта может заклинить. В общем, не удивляйтесь, если на выбранном вами экземпляре задний кардан будет снят, поскольку многие владельцы не видят смысла в ремонте бесполезной муфты.

Кузов "третьих" CR-V выглядит отлично, но только внешне. Все проблемные места укрыты накладками либо незаметны снаружи, поэтому машину в любом случае нужно гнать к кузовщику, хорошо знакомому с моделью. И пусть он заодно осмотрит хвостовик "автомата" - говорят, он тоже может проржаветь вплоть до того, что через дырку утечет все масло из этого вполне надежного "вального" агрегата.

Ресурс цепи у 2,4-литрового двигателя заявлен на уровне 100-120 тысяч км. Но поскольку на "вторичке" у большинства автомобилей пробег скручен, то имеет смысл после покупки ее превентивно поменять. А если продавец уверяет, что цепь уже меняли, это несложно проверить, благо есть специальное "окошко". Кстати, характерные симптомы (шум на холодном и прогретом моторе) могут возникать не только из-за цепи, но и из-за других компонентов ГРМ, так что перед поиском авто ищите опытного механика по Honda. Тем более что по мотору есть еще много других вопросов, начиная с износа распредвалов и заканчивая катализатором, открошившиеся частицы которого могут попасть в камеру сгорания.

Что касается отличий "американца" от "европейца", то здесь стандартный набор: мили, оптика, радио, которое не читает половину волн нашего FM-диапазона. По технике основное отличие состоит в том, что на "европейцах" встречаются 2,0-литровый бензиновый и 2,2-литровый дизельный моторы, а "автомат" мог быть как 4-, так и 5-диапазонным. Различаются и комплектации: "американки" встречаются с панорамным люком, но без кожаного салона и системы стабилизации. Подвески у них также настроены хуже (хотя на 10-летнем автомобиле амортизаторы уже явно стоят не "родные"). Ну и помните, что большинство автомобилей из США ввозилось к нам битыми, - очень важно, насколько сильным был удар.

В общем, "трешка" не идеал и в сравнении с другими кроссоверами данного ценового сегмента какими-то выдающимися показателями не блещет. А кое в чем, например в проходимости, даже откровенно проигрывает. Но ее все равно любят - к примеру, за очень просторный салон - и готовы слегка переплачивать, поскольку CR-V является чуть ли не самой дорогой в сегменте. Что же, покупателю виднее, поскольку он голосует своим кошельком, а мы рекомендуем поиски Honda CR-V третьего поколения начать с поиска хорошего хондовского механика.

Пульс цен

В базе бесплатных объявлений на ABW.BY Honda CR-V третьего поколения представлена к продаже в количестве 16 экземпляров, большая часть которых оснащена АКП и 2,4-литровым бензиновым двигателем. Вторая по популярности - версия с 2-литровым бензиновым двигателем. Диапазон цен - от $11.100 до $18.500.