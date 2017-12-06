Почему в новостройках есть регуляторы тепла, а экономии нет 6 6.12.2017, 13:33

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Новая инициатива властей в сфере ЖКХ - палка о двух концах.

В слуцких новостройках в квартирах есть индивидуальные счетчики тепла, а на радиаторах отопления — регуляторы. В теории люди могут сэкономить на оплате отопления, но этого не происходит… Почему горожане не оплачивают тепло по таким счетчикам — выяснял корреспондент kurjer.info.

В этом году министерство ЖКХ неоднократно высказывалось о том, что оплата тепла по счетчикам будет обязательной для тех, в чьих квартирах они установлены. Месяц назад представители министерства сообщили о планируемой 10% скидке в течение трех лет тем, кто рассчитывается за тепло по показаниям счётчика.

«Приборы учета у нас установлены, опломбированы, регуляторы тепла тоже есть, — рассказали жильцы одной из последних слуцких новостроек. — Но мы ими пользоваться пока не можем. И когда сможем — не знаем. Никакой информации от ЖЭУ-5, которое нас обслуживает, не поступало».

Оплата по счетчикам

«Расчеты по индивидуальным приборам учёта тепловой энергии на отопление не являются обязательной коммунальной услугой, — пояснила Наталья Лях, замдеректора по экономике Слуцкого ЖКХ. — Выбор способа оплаты — по счетчику или по квитанции ЖКХ, в домах, где эти счетчики установлены, — зависит от самих жильцов».

Для обслуживания приборов учёта, снятия показаний ЖСК должны заключить договор с организацией, предоставляющий такие услуги. В Слуцке, по словам Натальи Лях, таких организаций пока нет, поэтому обращаться нужно в Минск.

Пока домов, оборудованных индивидуальными приборами учета и в стране немного — около 10%, примерно 230 тысяч квартир. А рассчитывается по ним ещё меньше — примерно половина хозяев.

В Минской области приборами учёта оснащено больше многоквартирных домов — 24%, но только в 26% из них владельцы производят расчет по индивидуальным счётчикам.

Что можно сделать в старых домах

«Теоретически поставить оборудование в старых домах можно, но очень затратно, — сказал Александр Войтко, заведующий сектором ПТО Министерства по надзору за рациональным размещением топливно-энергетических ресурсов. — В домах старой постройки — вертикальная система разводки отопительных труб. То есть через отдельную квартиру проходит несколько стояков, поставить на каждый отдельный счетчик невыгодно. Для этого нужно при капитальном ремонте дома менять разводку труб на горизонтальную. Пока такие примеры единичные».

Стоимость установки одного счётчика составляет примерно 375 рублей, к этому добавляется его техническое обслуживание и стоимость услуг по снятию показаний.

В некоторых жировках минчан есть строка, называется «обслуживание ИПУ за отопление», в Минске стоимость этой услуги колеблется от 6 до 15 рублей в зависимости от обслуживающей организации.

Порядок установки счетчиков

• На первом этапе — организовать собрание жильцов и принять решение об оснащении квартир регуляторами и теплосчетчиками, причем поддержать решение должны не менее 75% жильцов.

• Далее на собственные средства нужно нанять проектную организацию, которая рассчитает все работы по установке. По проектно-сметной документации жильцы самостоятельно закупают оборудование, а потом нанимают организацию для его установки.

• После окончания работ по установке каждый собственник заключает договор со специальной организацией (или ЖКХ), которая будет снимать показания с приборов учета, обслуживать их, а также рассчитывать долю потребления тепла каждой квартирой в общедомовом потреблении, готовить счета на оплату.

В Слуцкое ЖКХ жильцы домов с заявлениями на обслуживание приборов учета пока не обращались, отметила заместитель директора по экономике.