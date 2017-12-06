Геннадий Федынич: Беспредел властей против иностранных активистов еще отзовется 3 6.12.2017, 13:44

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Следственный комитет Беларуси допросил профсоюзного активиста из Дании.

1 декабря в Минск на съезд Белорусского конгресса независимых профсоюзов (БКДП) приехал Торкильд Хансен, представитель датского профсоюза 3F. Вечером того же дня в ресторане гостиницы к нему подошли три человека, представившиеся сотрудниками следственного комитета, и предложили проследовать вместе с ними в Управление Следственного комитета по городу Минску для допроса, сообщает praca-by.info.

Торкильд Хансен

В Следственном комитете следователь разъяснил Торкильду Хансену, что тот находится в статусе свидетеля по т.н. «делу профсоюзов» и должен быть допрошен.

После допроса, продлившегося четыре часа, Торкильд Хансен вернулся в гостиницу, а по окончании съезда БКДП беспрепятственно покинул Беларусь.

Сейчас профсоюз 3F рассматривает возможность подачи жалобы на действия должностных лиц Республики Беларусь в МИД Дании.

Геннадий Федынич

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал задержание датского коллеги:

– Это беспредел со стороны Следственного комитета. Получается, что любой представитель зарубежных профсоюзов, которые сотрудничали с нами или с другими, может быть вызван в качестве свидетеля. На основании чего? Должны были объяснить человеку его права и то, что он не должен ехать на допрос без консула. Интересы Дании в Беларуси представляет немецкое посольство. Это же иностранный гражданин! Протокол ему должны были дать на том языке, на котором он понимает, а протокол составлялся на русском языке. Господин Хансен на русском языке и подписал этот протокол – не понимая языка и доверившись только переводчикам, что является грубейшим нарушением. Если следователи даже и хотели опросить человека и у них были на это какие-то основания, то вы должны знать, что я лично видел господина Хансена третий раз в жизни на Конгрессе в Минске. По всей вероятности, такие действия следственного комитета обусловлены желанием узнать такие сведения, которые бы позволили направить наше дело сразу в суд. Но не думают ли они, что такие действия могут оттолкнуть туристов, которые хотят посетить Беларусь?

Леонид Судаленко

Леонид Судаленко, юрист профсоюза РЭП, дал правовую оценку произошедшему:

– Первый вопрос: откуда следствие знало о нахождении данного гражданина в Беларуси? Значит, в нашей стране идет слежка за иностранными гражданами? Второе: если это иностранный гражданин, значит, его без представителя посольства не должны были допрашивать. Должен был вмешаться консул или другой представитель посольства. Третье: был ли предоставлен переводчик? Понимал ли Торкильд Хансен все вопросы следователя? Что за переводчик был предложен Торкильду Хансену следственным комитетом? Еще один важный вопрос: было ли реализовано право гражданина Дании на защиту; то есть, был ли предоставлен ему адвокат? Вот на такие процессуальные моменты надо обратить внимание. Нужно изучать дело и смотреть, какие гарантии были выполнены.

– Но самое главное, что бросается в глаза после задержания и допроса Торкильда Хансена: оказывается, за иностранными гражданами у нас следят. Это к вопросу о пяти днях без виз: приезжайте, иностранные граждане, мы вас в гостиницах будем задерживать и допрашивать. Второе: были ли соблюдены процессуальные гарантии, которые я перечислил: адвокат, переводчик, представитель посольства. Поставили ли в известность посольство? Если все это было нарушено, то мы видим грубое нарушение со стороны Республики Беларусь прав иностранного гражданина.