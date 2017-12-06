Зигмар Габриэль – сторонник сильной Европы 1 6.12.2017, 13:58

Зигмар Габриэль

Глава МИД Германии требует, чтобы Европа начала активно искать партнеров и стратегически мыслить.

Оценка верна: в речи, подготовленной для выступления на берлинском форуме по внешней политике, который организует немецкий Фонд имени Кёрбера (Körber-Stiftung), министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) обрисовал мир если не на переломном этапе, то совершенно точно уже изменившийся, пишет dw.com.

Если обобщить, суть выступления сводится к тому, что послевоенный миропорядок остался в прошлом, а столетие, прошедшее под знаком США, - уже история.

Китай стремится к еще большему глобальному влиянию, а США откатываются в эгоизм и национализм. Как только в мировой политике возникает вакуум, его тут же кто-то заполняет. К примеру, Россия в Сирии или же Китай - в Африке. И Европе, по словам Габриэля, больше нельзя, "глядя со стороны", жаловаться на все это только с моральной точки зрения.

Вместо этого она должна четко определить свои интересы и стратегически мыслить. Другими словами, навести порядок у себя дома, углубить европейскую интеграцию - даже если это сейчас непопулярно. И искать партнеров везде, где предлагается сотрудничество, а не всегда - как это было в прошлом - машинально по другую сторону Атлантики. И все это верно, но здесь возникает первое возражение.

Возражение номер один

Верно ли то, что, как говорит Габриэль, трансформация США происходит независимо от президента Дональда Трампа? Что роль Америки как мировой державы, защитницы демократии, свободы и Европы в ее старой форме навсегда в прошлом? То, что говорит Габриэль, верно: уже скоро все больше жителей США будут иметь африканские и латиноамериканские корни, а не европейские - как это было в недавней истории Соединенных Штатов.

Но разве в США не проходят масштабные протесты против самовлюбленного президента? Против его заносчивости и манеры плевать на весь мир? Разве, несмотря на его сильную избирательную кампанию, больше людей не проголосовало за крайне непопулярную Хиллари Клинтон, именно для того чтобы предотвратить худшее?

Возможно, Габриэль слишком рано списывает США со счетов, хотя и подчеркивает, что Вашингтон "остается нашим важнейшим союзником". Может быть, эта оценка свидетельствует, скорее, о нетерпении, связанном с желанием наконец всерьез заняться европейским проектом, чем ждать еще дольше.

Возражение номер два

И здесь возникает второе возражение. Габриэль прав: Европа должна вспомнить о себе, защищать собственные ценности, позаботиться о том, чтобы самой стать могущественной, ведь мир без полюсов власти (или, как его называет Габриэль, "мир в невесомости") таит большую опасность прежде всего для Германии.

Но при этом он первым делом говорит о сотрудничестве с Францией.

Великобритания в его речи упоминается лишь однажды - когда он кратко упоминает Brexit. Разве не правильнее было бы начать с Берлина и Парижа искать солидарности со всеми европейцами, независимо от ЕС? С Лондоном, с югом, с Восточной Европой, как бы нереально на данный момент это ни звучало. Если Европа - то все.

Здесь чувствуется недовольство Габриэля тем, что немецкая политика, которая сейчас оказалась на заднем плане, все еще не ответила на предложенные французским президентом Эмманюэлем Макроном широкомасштабные планы по реформированию Евросоюза. А если говорить точнее, недовольство тем, что этого еще не сделала канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel). "Что касается европейских идей, счет на сегодняшний день 10:0 в пользу Франции", - восклицал Габриэль во время выступления. И снова это нетерпение.

Речь кандидата на пост главы МИД ФРГ?

Такая позиция может быть вызвана тем, что это выступление было своего рода речью человека, претендующего на то, чтобы продолжать работу в министерстве иностранных дел. Совсем недавно, когда в Германии еще шли переговоры о создании коалиции между ХДС/ХСС, "зелеными" и СвДП, казалось, что карьера Габриэля подошла к концу.

Теперь его партия, СДПГ, по-видимому, скоро начнет консультации с партией канцлера Меркель ХДС/ХСС о формировании правительства. Возможно, Габриэль и дальше будет занимать министерский пост. Все может произойти очень быстро.

И именно поэтому представленные Габриэлем оценки - верны и резки. Но если верно, что все меняется, возможны и неожиданные изменения - в США и даже, пожалуй, в Великобритании. Было бы неплохо держать это на уме. В противном случае главный тезис таков: вперед, Европа, - со второго плана в самую гущу событий. Есть достаточно ценностей, которые нужно защищать. Главное - побольше разума и чуть поменьше морали.