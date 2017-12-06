В Минске у грузовика отвалилось колесо и сбило женщину на остановке 13 6.12.2017, 14:06

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Инцидент произошел на Партизанском проспекте.

Сегодня на Партизанском проспекте в Минске случилось ДТП с участием грузовика и пешехода. У автомобиля MAN, который двигался по Партизанскому проспекту со стороны улицы Кулешова в направлении улицы Жилуновича, на ходу отлетело колесо. Оно выкатилось на тротуар и сбило с ног женщину.

Обстоятельства произошедшего корреспонденту Onliner.by сообщила старший инспектор ГАИ Заводского района Анастасия Забавская.

— Грузовым автомобилем (контейнеровозом) управлял мужчина 1993 года рождения. По предварительной информации, во время движения у грузовика отлетело одно из задних колес. Оно выкатилось на тротуар и сбило с ног женщину 1977 года рождения, которая находилась на остановке общественного транспорта, — рассказали в Госавтоинспекции.

На место происшествия приехала скорая помощь, у женщины диагностирована черепно-мозговая травма.

В ГАИ сообщили, что, по предварительным данным, водитель грузовика перед началом движения не проверил техническое состояние транспортного средства. Составлен административный материал.