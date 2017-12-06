Жодинец: Мечтаю организовать собственный «Клуб интеллигентных сантехников» 1 6.12.2017, 14:17

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Дмитрий Крупененков

Фото: Сергей Гудилин

Энергичный жодинец хочет изменить отношение к профессии во всей Беларуси.

Дмитрию Крупененкову из Жодино 35 лет, имеет диплом технолога-машиностроителя, учился на психолога, работал в компьютерной компании, красил автомобили и мотоциклы, и только став сантехником, понял, что это и есть его призвание. За 10 лет работы Дмитрий изучил все технологии в своей отрасли, стал Национальным экспертом «WorldSkills Belarus» в компетенции «Сантехника и отопление», а теперь мечтает изменить отношение к профессии во всей Беларуси и организовать собственный «Клуб интеллигентных сантехников».

О свой месте жодинец рассказал изданию ex-press.by:

«Любая огромная организация, структура — частная или государственная, не дает выхода для личности

Мне 35 лет, родился и живу в Жодино. В юности был маленьким и худым. Чтобы исправить ситуацию, пошел в тренажерку. Ну что это за мужчина, который не может носить свою женщину на руках. Благодаря тренировкам, прибавил и в росте, и в размерах. Окончил 9 классов, потом техникум, по образованию я технолог-машиностроитель.

В то время настолько сильным был уровень подготовки в техникуме, что я мог просто пойти доучиться несколько курсов и получить диплом о высшем образовании по профилю. Стать не технологом, а инженером. Но я не видел достойного применения этим знаниям. Мы часто бывали на БЕЛАЗе, и уже тогда понимал, что в системе ничего не изменю — она меня растворит и проглотит. Поэтому поступил учиться на психолога. И — работал. Это был тяжелый физический труд на частника, но он был необходим, чтобы содержать семью. Так получилось, что мы довольно рано создали семью — супруге было 17 лет, мне почти 19. Нам рано пришлось становиться самостоятельными.

Уже на третьем курсе института я понял, что и психология, которую преподают, мне неинтересна. Максимум, что меня ждет — преподавание этого же предмета. А это казалось скучным. Но, думаю, что все знания, которые человек получает, не лишние. Вопрос только в том, пользуешься ты ими или складываешь в свой внутренний «чулан», и твой мозг их просто «выключает».

Мой мозг, кажется, ничего не выключает, я ищу постоянно что-то новое. Быстро сообразил, что если буду работать на большом предприятии, у меня не будет ничего нового: любая огромная организация, структура — частная или государственная, не дает выхода для личности. Большое количество начальников, которые, возможно, в тебе видят угрозу своему положению, когда ты приходишь с инициативой какого-то улучшательства — это плохо. Им инициативу, которую ты приносишь, надо принять, а потом контролировать и направлять, а это труд. У них ведь и так «все хорошо».

Маленькие организации мобильны, но в них своя головная боль. Когда ты работаешь на кого-то – ты отработал и ушел. Но когда на себя, то ты каждый день вынужден выживать. А в комфорте я или нет при этом — это вопрос внутреннего настроя. Надо быть на позитиве и «забить» на все плохое. С общественным мнением надо считаться, но не ждать от него принятия себя таким, каковым ты сам считаешь. Надо понимать: чем больше ты растешь, тем больше каждая маленькая собачонка хочет тебя «укусить».

После работы на частника принял решение уйти в организацию, которая была на тот момент, возможно, пионером в компьютерной области. В Минске была фирма, которая занималась софтом, программным обеспечением, я там был кем-то вроде менеджера по рекламе. Это дало большое развитие — очень сильная школа. За такой «тренинг» теперь платят большие деньги. А в тот период у меня были настольные книги: Карнеги, Роберт Кийосаки, другая подобная литература и — практика, которую давала работа. В Минск я ездил на электричках и попутках, было весело, весь мир лежал у наших ног.

Однажды мне друг рассказал о своей работе — он красил автомобили и зарабатывал там гораздо больше того, что я имел и почти столько, сколько я хотел. Так я пошел красить машины. Делал это хорошо, но мне хотелось развития - читал много, изучал чужой опыт, съездил на стажировку в Польшу, получил диплом там. Работая, быстро понял, что Беларуси еще далеко до такого уровня. Наглядный пример: приезжает ко мне клиент на жигуле и просит: «Не надо мне качества, просто — подфуфли, и все…». Я отвечаю: «Для меня нет разницы: крашу я гелендваген или жигуль — все должно быть одинаково качественно». Тогда уже для меня было незыблемо: «Либо делай хорошо, либо не делай вообще». Потом перешел к покраске мотоциклов, уже в другом месте. Мотоциклы — это увлечение обеспеченных, а значит чего-то серьезного добившихся людей. На последние деньги мотик не купит, мотик - он для души. Это было интересное общение, люди особенные, и — суровая мужская школа жизни...

Я зарабатывал неплохие деньги. Но все было не гарантировано, не уверенно как-то… Так я пришел в магазин сантехники, обычным продавцом. К этой теме я был совершенно не подготовлен. Единственное, с детства любил собирать конструкторы, такие — металлические, с винтиками, гаечками. Самая любимая игрушка моего детства.

Я всегда нахожу радость для себя в том, как радуются люди. И я — часть их счастья

В сантехнике тогда я не понимал ничего. До этого видел, как в квартире у мамы какие-то люди делали ремонт. И понимал, что делают они абы как. Те монтажники, что работали у мамы, и многие другие затем приходили в магазин, в котором я работал. Там понял, что мало кто из «профи» делает свою работу хорошо. Ни организация труда, ни философия их мне не нравились. «После нас — хоть потоп» — это прям про них.

Сантехники делали закупки, а я в это время их расспрашивал, как они делают такую-то работу, для чего это, а для чего то. Понял, что информации толковой они мне не дадут, не у кого учиться. В магазине, когда не было покупателей, я читал, читал, читал. На специализированных белорусских и российских форумах был постоянно. Начал заводить знакомства, ездить на семинары по сантехническому оборудованию. Ведь чем больше продавец знает, тем больше при разговоре с покупателем он может дать информации. Учился постоянно, в гигантских объемах получал огромное количество сертификатов и, главное, знания.

В то время у народа появились стиральные машины, люди их активно покупали, а хитом продаж в магазине сантехники был краник для стиральной машины и сифон… Машину надо было подключить, но уровень сантехников обслуживающих организаций, был такой, что в большинстве своем они этого просто не умели. Постоянно приходили к нам бабушки-дедушки, и просили: «Сынок, купили стиральную машину, продай, что для нее теперь надо». Я объяснял, что надо, а они: «Ты так хорошо рассказываешь, может быть, мы заплатим, ты придешь и сделаешь? А то наши сантехники постоянно пьяные». Так я начал ходить по городу пешком с тяжеленным чемоданом, подключать эти стиралки. Установить машину в то время стоило 10 "вражеских", а проехать на такси — 5.

Я всегда нахожу радость для себя в том, как радуются люди. И вижу, что я – часть их счастья, я к нему причастен. Встречает меня семья: отец, мать, дети. В ведре замочены грязные пеленки. Я распаковываю стиральную машину, делаю первый пуск - без белья, учу, как она работает. И в это время у людей реально слезы на глазах. Эта эмоция!.. Это самое дорогое, главное, что у нас есть в жизни. Это мотиватор, который сильнее, чем деньги, престиж, карьера, регалии, ордена. Эмоции — это и есть жизнь.

«Магазин, где я на зарплате, не мой, а перфоратор — мой. И он останется со мной в случае чего…»

В магазине дела шли неплохо, я зарабатывал и вкладывал деньги в инструмент. Свой первый перфоратор купил, когда сломал руку и не мог без него работать. Тогда надо было выбирать – или телевизор, или перфоратор, и жена моя сказала: «Я знаю, будет перфоратор, будет и телевизор, будет и шуба, будет и море. Давай, покупай!». Уже тогда понимал, что магазин, где я на зарплате, не мой, а перфоратор — мой. И он останется со мной в случае чего…

В магазине со временем вошел в долю, стал соучредителем... Работая там, я действительно поднаторел - в интернете и на курсах. Это сейчас в интернете есть все: можно прочитать даже, как принимать роды. А тогда все друг другу просто рекомендовали литературу, делились юридической, технической документацией. Это были конкретные нормы проектирования, СНИПы, СТБ, даже советские. Это была по-настоящему серьезная теория. Однажды ко мне пришел человек и сказал: собери мне систему отопления дома… А я тогда еще делал водопровод только в квартирах… Это теперь я могу создать и сопровождать проект, сделать монтаж любого оборудования. А тогда это было доверие, которое позволило зарабатывать.

«Вы — не мой клиент» — надо иметь смелость и уважение к себе, чтобы это сказать

Не за всякую работу берусь. Если не «совпадаю» с клиентом, легко говорю: «Вы – не мой клиент». Однажды позвал меня в свой дом заказчик, известный артист филармонии и мне с порога: «Я вас предупреждаю, вы у меня четвертый, и вам придется побороться с конкурентами». Я подумал, рассказал ему мое решение его проблемы и - отказался у него работать. Я должен работать в комфортных условиях. «Вы — не мой клиент» — надо иметь смелость и уважение к себе, чтобы это сказать. Я делаю все ради своей семьи, получая удовольствие от процесса. И только два этих фактора позволяют состояться везде…

Когда понял, что мое отношение к работе отличается от того, как принято в профессии, понял и то, что всегда буду бороться в ценовом диапазоне с «исполнителями». Очень много людей до конца не понимают, что делают, и даже не могут оценить объем работ, за который берутся.

Например, я по телефону никогда не назначаю цену. Точно как, еще не войдя в магазин, вы не скажете, сколько заплатите за хлеб, если не уверены, какой выберете: черный, белый, с тмином или с семечками — все они стоят по-разному. И моя работа стоит по-разному, в зависимости от того, из чего и как она будет сделана.

Был случай, меня «побили» заезжие. Обратился знакомый, говорит: «Моей теще надо сделать определенную работу. Я назначил цену, условно — 150 рублей. Цена ему не понравилась… Проходит месяц, он приезжает в магазин, рассказывает о том, что у тещи упал бойлер, затопил соседей, 4 этажа вниз. Ему пришлось продать машину, чтобы расплатиться с потерпевшими. При том, что за работу у него взяли 210 рублей. Выяснилось, что те, кто у него работал, «побили» меньшей ценой — за «точку». Но при их удивительных подсчетах «точек» оказалось гораздо больше, чем у меня.

Когда понял, что пора привести к некому единому эталону качество сантехнических работ в городе, создал свой ютубканал «Аквамикс». Там очень много примеров «переделок» того, что делают другие. Это формирует сознание клиента. Недобросовестные исполнители узнают себя и понимают: завтра придет Дима и покажет их работу. Думаю, от этого повышается их ответственность. Я же ничего не выдумываю. Прихожу на дерьмовый объект и изумляюсь. Теперь у меня уже есть имидж доктора, который придет и исправит любую покалеченную систему. Последний год я занимался только исправлением чужих ошибок. А это гораздо тяжелее.

Мечтаю вырастить в стране новый класс сантехников, чтобы эти кадры были совершенно другого уровня

Самая большая проблема в нашем деле — кадры. Мне нужны помощники. И вырастить мастера — это гораздо правильнее, чем взять со стороны.

Когда я кого-то рекомендую, то должен за него отвечать, люди ждут моего качества. Следовательно, это моя ответственность. Кадры надо готовить под себя. Однажды мне повезло стать частью движения WorldSkills — это фактически олимпийские игры для рабочих специальностей. Я съездил на некоторые соревнования сам, участвовал в них как конкурсант.

В 2015 году беларусы впервые вывозили 15 молодых рабочих разных компетенций на Чемпионат мира. Наша компетенция впервые была в Эмиратах в 2017 году, от Беларуси было уже 27 участников . С одной стороны, это соревнования, с другой — колоссальный опыт взаимодействия с коллегами, который позволяет понять свое место в мире. Если кто-то меня спрашивает: «Как съездили, какое место заняли?», объясняю, что мы пока получаем опыт, обратную связь. И даже не для того, чтобы взять медаль, а чтобы подтянуть уровень профессии. Мы знали, что не удивим мир – с нашим уровнем подготовки сложно надеяться на что-то в принципе. На нашем фоне другие участники чувствовали себя очень хорошо.

Когда говорю со своими партнерами здесь, в Беларуси, многие не понимают: зачем я это делаю. Объясняю, что на семинары и мастер-классы, которые они проводят, приезжают специалисты, которые не придут работать на государство - в ЖЭУ и ЖКХ. Я же мечтаю вырастить в стране новый класс, чтобы эти кадры были совершенно другого уровня. Уровень образования в компетенции «сантехника и отопление» — никакой.

Когда формировался первый в Беларуси «Чемпионат среди монтажников — Bestinstaller 2017» в сфере отопления и водоснабжения, мой коммерческий партнер пригласил меня написать тестовое задание. Чемпионат проходил на площадях ЗАО «Чистый берег», крупнейшего поставщика трубопроводной арматуры и сантехнического оборудования в Республике Беларусь при поддержке компаний Grundfos, Viega, yuotube канала Аквамикс — партнёров WorldSkills Belarus, и многих других. В самом начале условия конкурса предполагали только теорию. А я написал задание, и каждый претендент после успешной сдачи теории допускался к стенду, который нужно было собрать на скорость, в соответствие с проектом, и герметично. В соревнованиях приняли участие более 200 монтажников со всей Беларуси.

В организации и проведении конкурса я принимал участие, как главный эксперт «WorldSkills Belarus» в компетенции «Сантехника и отопление» — разработал техническое задание и провёл судейство в качестве chief expert. Вместе со мной были мои ученики, они же учащиеся Кобринского государственного политехнического колледжа Артём Рыжук, (участник соревнований CISC2017, Китай) и Андрей Кирикович (участник WorldSkills Russia 2017). Ребята принимали участие в подготовке и реализации технического задания чемпионата (собрали три стенда для участников), что стало этапом отработки одного из заданий компетенции «Сантехника и отопление» 44-го мирового чемпионата WorldSkills International, который состоялся в октябре 2017 года в Абу-Даби, ОАЭ. Участником национальной сборной WorldSkills Belarus 2017 был Артем Рыжук, с которым мы ездили в Абу-Даби.

Опыт, полученный на площадках WorldSkills, позволил блестяще организовать и провести первый белорусский чемпионат для "свободных" монтажников. В будущем планируется проводить национальные чемпионаты для студентов и чемпионаты для квалифицированных рабочих в сфере отопления и водоснабжения. Это позволит реально оценивать уровень мастерства, корректировать программы обучения и быстро реагировать на изменения.

«Возможно, когда-то будет у меня Клуб. И это будет Клуб Интеллигентных Сантехников»

Да, я являюсь национальным экспертом по сантехнике в Беларуси, но никаких преференций этот статус мне не дает. Добавляет только ответственности. Точно знаю, что мы имеем проблему: у нас в Беларуси 11 колледжей, которые готовят сантехников. Ребята выходят, попадают на работу в ЖКХ. Там им мало что интересно, многие мечтают свалить… Таким образом, государство теряет кадры. Ребята становятся кем угодно, но не сантехниками, они не занимаются тем, чему учились.

Перед директорами колледжей я выступаю, чтобы рассказать о том, что было в Эмиратах. Моя задача убедить тех, кто собрался на мастер-класс, сделать выбор для своих студентов. Хочу, чтобы директора колледжей поняли, что надо вкладываться в образование хорошего уровня. Смысл в том, что чем выше будет уровень исполнителей, то есть выпускников колледжей, тем лучше будет оценена их работа. Следовательно, эти парни смогут обеспечить уважение в обществе к себе, они смогут зарабатывать. И я, с моим качеством работ, не буду казаться кому-то особенным. Точно как и со стоимостью работ. Хочу, чтобы уровень работ по всей Беларуси был адекватным качеству. Мои работы имеют европейские цены.

Сейчас просто работаю. И жду, когда буду готовить парней на новые чемпионаты. Этих парней получу на национальном чемпионате Беларуси, весной. В его организации я также участвую, планирую, что с нами будут россияне, а также швейцарцы или австрийцы. В Казани в 2019 году будет новый чемпионат мира. Два человека — чемпион и вице-чемпион попадут ко мне на тренировки. Очень надеюсь, что это будут тренировки на базе колледжей.

Я счастливый человек, у меня есть все необходимое. Я — национальный эксперт, блогер, представитель организатора национальных чемпионатов, состою в мировом клубе сантехников, носитель лучших мировых практик. Знаю абсолютно все технологии в сантехнике, какие есть в Беларуси. У меня есть все необходимое для того, чтобы двигаться вперед, и я верю — послезавтра будет лучше, чем сегодня.

Но вот буквально вчера мне позвонила пожилая женщина с просьбой устранить засор на кухне. Езжу и по таким вызовам. Это очень сильно отрезвляет, позволяет видеть реальную жизнь и корректировать расценки. Потому что иногда кажется — все у всех хорошо. Я приехал, сделал свою работу, а после она мне говорит: «Вы совсем не похожи на сантехника. Трезвый, чисто одет, ничего не сломал». В такие минуты особенно остро хочется разбить этот стереотип, поднять профессию из ряда чмошной, сделать ее уважаемой. Но ведь я не один хочу этого. В моем деле есть много уважаемых, классных, интересных людей. Поэтому, возможно, когда-то будет у меня — для взаимодействия, общения, для обсуждения важных дел с коллегами — Клуб. И это будет Клуб Интеллигентных Сантехников, о котором я еще расскажу.