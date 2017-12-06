Патриот Дмитрий Кременецкий выставил государству счет 4 6.12.2017, 14:33

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Дмитрий Кременецкий

Фото: «Радыё Свабода»

Активист требует компенсацию за сфабрикованное против него дело.

Второе заседание по делу Дмитрия Кременецкого прошло 6 декабря. Сотрудники КГБ его проигнорировали, сообщает «Радыё Свабода».

Повестку Кременецкий подал еще в августе, пока это единственный фигурант «дела патриотов», который пытается получить компенсацию от государства.

Для того, чтобы рассчитывать на компенсацию, Кременецкому необходимо иметь постановление органа, принявшего решение о прекращении уголовного дела. Первоначально это должен был быть документ из Следственного комитета, однако там посчитали, что Кременецкий должен представить документ из Комитета государственной безопасности.

КГБ в свою очередь на запросы адвоката Кременецкого и суда не отвечает. В результате рассмотрение дела приостановлено, суд решил вызвать на заседание представителя Комитета госбезопасности.

«Я хочу компенсации морального вреда, - рассказывает в беседе со «Свабодой» сам Дмитрий Кременецкий. - Мы посоветовались с юристами, с адвокатом и решили, что компенсация должна быть такой. 10 тысяч белорусских рублей. У меня было постановление о прекращении дела из Следственного комитета. Однако позже там сказали, что ошиблись и я должен получить такую бумагу из КГБ. КГБ молчит».

Активист «Молодого Фронта» Дмитрий Кременецкий был задержан 23 марта и провел за решеткой в СИЗО на улице Володарского 9,5 суток. По «делу патриотов» он находился в статусе подозреваемого, обвинения Кременецкому предъявлены не были. Дело рассматривает суд Московского района Минска, дата следующего заседания пока неизвестна.