«Натяжные потолки стали рваться, а по гарантии устранять брак отказались» 6 6.12.2017, 14:41

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Белорус попал в юридическую «ловушку» из-за того, что у фирмы сменился владелец.

Портал Onliner.by помнит немало историй с натяжными потолками, но вот чтобы полотно стало так откровенно рваться — видит впервые. А ведь потолки в доме Сергея не провисели даже и трех лет и уж тем более не вышли из срока гарантии. Казалось бы, неприятная, но легкоразрешимая ситуация — установщик, сверив даты в договоре и талоне, должен приехать на объект и своими глазами увидеть ситуацию, проанализировать, а уже потом, если условия гарантии не нарушались, за свой счет все исправить. Но не тут-то было.

— Над установкой потолков задумался еще в 2015 году, — рассказывает Сергей. — Начал искать в интернете исполнителей — позвонил тем, кто просто понравился: ни рекомендаций, ни громких акций не было. Приехали ребята, комнаты обмерили, обсчитали. Всего сделать надо было четыре потолка: в ванной, туалете, гостиной и кухне. Вроде все смонтировали нормально — мы значения их работе не придавали, а о том, что при обводе труб должны устанавливаться специальные кольца, я даже не знал.

После этого года полтора в доме не жили — доделывали чистовую отделку: ламинат, плинтусы, стены. Но все помещения отапливали — не хотелось, чтобы ремонт отвалился. Этой весной наконец переехали и заметили, что в кухне площадью примерно 25 «квадратов» начались проблемы — потолок провис (но это видно, только если стоять на стремянке), а вокруг труб полотно стало рваться.

Начал звонить по номерам, указанным в гарантийном талоне. Поднял трубку человек, который сразу же открестился от компании: я был всего лишь наемным директором, сейчас не работаю и ничего не знаю. Актуальные контакты ищите в интернете.

Зашел на сайт, стал звонить. Вроде отреагировали нормально: попросили сбросить фото в Viber, мол, будем разбираться и перезвоним. Естественно, никто не перезвонил. Набираю сам — еще не посмотрели. Так и тянули где-то с месяц. Я стал требовать телефон директора, кое-как связался с ним, но тот огорошил: бесплатно ничего переделывать не будем (хотя на обвод труб гарантия три года), так как это делалось не при мне, я всего лишь выкупил эту фирму и за старые ошибки не отвечаю. Прошло полгода, но никаких шевелений как не было, так и нет. Я уже смирился с этой ситуацией, но осадок, как говорится, остался.

Сейчас не установить, с кем именно разговаривал Сергей весной, но когда в компанию, монтировавшую потолки, позвонил Onliner.by, вопрос решился очень быстро: нынешний директор Александр не только связался сам с заказчиком и нами, но и буквально через пару дней исправил все косяки, которые появились в доме молодого человека.

После этого директор еще раз перезвонил журналистам и более детально разъяснил свою версию развития событий: раньше компания действительно принадлежала двум людям — ему и партнеру по бизнесу, затем дороги бывших коллег разошлись, и нынешний директор выкупил бизнес полностью, заполучив раскрученный бренд. О том, что Сергей пытался выйти на контакт, Александр не знал, так как менеджеры по ошибке дали ему номер телефона старого партнера. Как-то так, но не в этом суть. Главное, что сейчас все исправлено.

Прокомментировать, как поступать в ситуации, если бизнес продан другому человеку, а гарантийные обязательства брал на себя прежний владелец, Onliner.by попросил адвоката Сергея Зикрацкого:

— Возможны два варианта развития событий. Все зависит от того, что именно продавалось. Если бывший владелец продал юридическое лицо, то, поскольку обязательства на себя брало юридическое лицо, оно же обязано исполнять гарантийные обязательства независимо от того, кто стал новым руководителем.

Есть и другой вариант. Товарный знак, доменное имя, база данных клиентов могут быть проданы новому юридическому лицу. Условно говоря, была фирма по установке натяжных потолков с названием N. Вдруг появляется компания, которая действует под тем же самым брендом N, на том же самом доменном имени и, возможно, находится даже в том же самом офисе, но уже является совсем другим юридическим лицом. И новое юридическое лицо, купившее товарный знак и прочий «антураж», уже не несет никаких обязательств по ранее заключенным договорам.

В любом случае при возникновении проблем заказчику надо обращаться к тому юрлицу, которое заключало с ним договор (эта информация есть в документах). Если человеку вдруг говорят, что «мы не мы», можно проверить эту информацию, сделав запрос в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Там подскажут судьбу исполнителя (действует, ликвидирован, ушел в банкротство, исключен из ЕГР и прочее). Если юрлицо еще существует и действует, можно смело предъявлять претензии, если нет — пиши пропало. Если бы речь шла о каком-то товаре, то, согласно Закону о защите прав потребителей, претензии можно было бы предъявлять не только продавцу, но и импортеру. А вот по услугам добиться ничего не получится.