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Экс-главу контрразведки Польши задержали из-за сотрудничества с ФСБ

  • 6.12.2017, 14:53
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Петр Пытель
Фото: Radek Pietruszka /PAP

Петр Пытель арестован военной жандармерией.

Бывший глава Службы военной контрразведки Польши Петр Пытель арестован военной жандармерией. Факт задержания подтвердила Главная комендатура жандармерии.

Об этом сообщают RMF 24 и «Радио Польша».

Представитель окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапчиньский сообщил, что прокуратура рекомендовала военной жандармерии задержать Пытеля, поскольку ему должны изменить обвинение в рамках расследования сотрудничества Службы военной контрразведки со спецслужбой другого государства.

Сегодня Петр Пытель должен быть доставлен в прокуратуру.

По неофициальным данным, Пытеля задержали, поскольку накануне он не явился на допрос в прокуратуру из-за плохого самочувствия.

Год назад генералу Пытелю были предъявлены обвинения в превышении полномочий в сотрудничестве с российской ФСБ. В марте в этом деле прокуратура допросила бывшего премьера Польши, а ныне главу Европейского совета Дональда Туска.


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