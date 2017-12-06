Семь способов зарабатывать, не вставая с постели 6 6.12.2017, 14:58

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Идти каждое утро на работу – это уже несовременно.

Многие скептически относятся к часто встречающейся на просторах сети рекламе о заработках без особых усилий. Однако это вполне реально. Может и не на хлеб с маслом, но на хлеб точно можно заработать, не особо напрягаясь, если у вас есть немного свободного времени и компьютер с выходом в интернет.

Если вы любите бессмысленно посерфить по сайтам, то почему бы не совместить приятное с полезным, мудро используя мышь и клавиатуру. Hyser.com.ua предлагает вам способы заработать, не выходя за пределы офиса или дома.

1. Получайте деньги за просмотры видео

Итак, длинный напряженный день позади, пора отвлечься и расслабиться. Что делает большинство из нас? Отправляются на Youtube просматривать видеоролики. А теперь представьте, что вам за это платят. Кому же это нужно? Заказчикам – для накрутки просмотров, владельцам сервисов – для заработка. Конечно, платят совсем немного: от 1 копейки за просмотр одного видео. Благо, большинство таких роликов имеют продолжительность около 10 секунд.

Например, сервис популяризации видео на Youtube Buxp.org за один просмотр предлагает от 0, 001 до 0,011 доллара. Заработанные деньги можно вывести, когда сумма на вашем счете составляет не менее 20 долларов. Часто заказчикам одного просмотра мало, и под видео нужно еще поставить «Нравится» и написать комментарий.

Если коротко, то для такого заработка, вам нужно: зарегистрироваться на специальном сервисе; смотреть ролики, за которые вам будут начислять деньги; выводить деньги из системы на свой электронный кошелек.

2. Участие в онлайн-опросах

Когда на просторах интернета появились первые предложения получать деньги, заполняя онлайн-опросники, то казалось, что это одна из ловушек для простачков. Тем не менее, различные агентства и компании занимаются исследованиями и, действительно, хотят знать, что думают люди. Они то и платят. В проекты по изучению общественного мнения вкладываются миллионы долларов.

Сайты, которым можно доверять это: OnePoll, Toluna, MySurvey, Vivatic, YouGov , SurveyBods.

Начать нужно тоже с регистрации, затем вы будете получать по электронной почте опросы. Их следует заполнять и отсылать. Но не стоит относиться к этому небрежно: вопросы читайте внимательно и отвечайте на них честно.

Деньги можно выводить через систему PayPal или вам предложат заработаное в виде ваучера, который можно отоварить в известных интернет-магазинах.

Если ваш уровень английского не достаточен, попробуйте свои силы на украинском сайте Власна Думка.

3. Тестирование веб-сайтов

Если заполнение страниц с вопросами наводит на вас тоску, и вы совсем немного продвинуты в технологиях, то вам подойдет это решение. UserTesting – сайт, на котором люди тестируют другие сайты. Веб-разработчики и интернет-компании нанимают пользователей, которые попробуют пользоваться их новыми творениями. То есть, вы посещаете сайт, оцениваете его работу и делитесь своим мнением в комментариях.

Вроде, все легко и просто. Но отнеситесь к заданию серьезно, ибо чем полезнее ваш отзыв будет для разработчика сайта, тем больше заказов вы будете получать в дальнейшем.

4. Продавайте фотографии, сделанные вашим смартфоном

Ваш телефон заполнен кадрами летних поездок или интересными сюжетами из жизни? Отлично, они могут вам принести деньги. Приложение Stockimo позволяет отправлять фотографии, сделанные телефоном. Если ваши фото соответствуют определенным стандартам (фильтры Instagram приветствуются), они могут оказаться в банке изображений Alamy (более 115 миллионов фотографий) и принести вам деньги, когда их купит клиент.

Кстати, если вы обладатель привлекательной внешности, ваши селфи тоже будут пригодны для продажи. Так что смело совершенствуйтесь в этом деле.

5. Продайте свои курсовые и рефераты

Решили затеять уборку и наткнулись на свои рефераты и курсовые? Оказывается, они могут не просто пылиться на полке, а приносить вам деньги. Например, сервис studbase предлагает следующий алгоритм:

Зарегистрируйтесь (регистрация займет до 2-х минут, от вас потребуется указать только свое имя и email).

Добавьте реферат или курсовую работу (не забудьте дать ее описание и установите цену, которую считаете справедливой).

Получайте доход (за свою роль посредника сервис берет комиссию в размере 15%).

6. Одолжите свой голос

Еще один из вариантов заработка: одолжить свой голос. Этот способ подойдет обладателям красивого тембра, правильной дикции и актерских способностей. Сейчас в интернете можно найти множество предложений по озвучиванию видеороликов, аудиокниг.

Для начала запишите свой голос, а затем отошлите аудиофайл заказчикам. Для владеющих английским сайты Umano, VoiceBunny, Voice123 станут настоящими помощниками.

7. Заработок на онлайн-играх

Если вы не представляете свою жизнь без World Of Tanks, WoW, Lineage II, Arena Ultra, RF Online, этот способ для вас. Ведь для успеха в этом деле, нужно очень хорошо разбираться в игре. Есть четыре пути получить деньги: продажа персонажа, прокачка чужого персонажа, продажа игровых артефактов, перепродажа игровой валюты.

Как сообщают сайты для геймеров, к примеру, персонажа 80 уровня в WoW можно продать за 500 у.е. Но чтобы дойти до этого уровня придется повозиться. И, конечно, стоит учитывать, что администраторы большинства игр не приветствуют продажу персонажей.