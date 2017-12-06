К кому 1 января придет новый «Дед Налог»? 6 6.12.2017, 15:06

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Какие налоги, штрафы и поборы вырастут с Нового года.

С 1 января в Беларуси вырастет базовая величина. А вместе с ней – штрафы, пошлины, налоги, социальные выплаты, стипендии и все, к чему так привыкли белорусы. Одна базовая после Нового года будет равна 25 рублям, пишет «Вечерний Брест».

Весь 2017-й год мы также прожили с новой величиной – с 1 января она стала равняться 23 рублям (до этого было 210 тысяч (неденоминированных) или 21 рубль).

Так что водителям, к примеру, стоит поспешить пройти техосмотр в уходящем году. Ибо дорожный налог с 2018-го составит в диапазоне от 75 рублей (легковые до 1,5 тонн) до 275 рублей (более 3 тонн). Соответственно, вырастут и дорожные штрафы.

Индивидуальным предпринимателям и остальному бизнесу предстоит планировать свой бюджет, исходя уже из более высоких налогов.