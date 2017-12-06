Фермер-бунтарь из-под Лоева: Эта власть опирается на маргинальные элементы 1 6.12.2017, 15:19

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Житель Лоевского района рассказал о борьбе за землю и свои права.

Фермеру из Лоевского района, который борется за свои права, угрожают уголовным делом, пишет racyja.com.

Житель деревни Страдубка, ветеринар по образованию, Иван Хвоин говорит, что его желание заполучить сильное хозяйство разбилась о конфликты с местным начальством.

Иван Хвоин вспоминает, как год назад его вынудили забить все поголовье свиней: «Приехали ко мне сотрудники санстанции, милиция, МЧС. Сказали, чтобы я утилизировал своих свиней, так как они якобы больны свиной чумой. Но признаков чумы не было. Это была рожа. Могу об этом точно говорить, так как являюсь ветеринаром по образованию. Но послушался, потому что очень представительная делегация ко мне пришла. В результате, вырезали около 60 голов свиней. Реальная рыночная стоимость потери - около 10 тысяч долларов. Никакой компенсации за потерю я не получил до сих пор».

Но невзгоды фермера на уничтожении свиней не закончились. Вскоре у него стали исчезать гуси. Общее количество похищенной птицы - около 80 штук. Иван Хвоин подозревает в кражах безработных пьяниц, живущих по соседству с ним. По словам фермера, маргинальные элементы покушавшиеся на колхозную имущество, и причастны и к краже его гусей.

«Я обратился в Лоевский РОВД по поводу того, что образовался притон вблизи моего дома. Женщина организовала точку, где нелегально приобретаются продукты питания и во всю продается алкоголь. Ее не трогают, а у меня постоянно идут пропажи. После моего обращения приехал участковый, но ничего не сделал», - рассказывает Иван Хвоин.

Тогда фермер решил проявить инициативу. Увидев, как «соседи» в очередной раз тащат откуда-то мешок картошки, пошел за ними.

«На точке, где они меняли картофель на бутылку спирта, я их застал. А чтобы не отвертелись, без применения силы отобрал у них алкоголь. Потом вызвал милицию. Они на меня набросились с кулаками. Я не отвечал, потому что знал, чем это для меня закончится».

Участковый милиционер по приезду на место конфликта начал два административных дела. Только не в отношении любителей алкоголя, а в отношении строптивого фермера, который будто бы вошел без разрешения в чужой дом, отобрал бутылку со спиртным и совершил самовольное правосудие.

В суде Лоевского района Ивана Хвоина признали виновным. Но на уровне областного суда Гомельской области это постановление отменили на основании односторонности и несправедливости административного дела, составленного участковым милиционером. Судья Гомельского облсуда Николай Бакунов направил дело повторно в Лоевский районный суд на рассмотрение другому судье. И вот тут началось самое интересное. В Лоевском районном суде административное дело против фермера остановили, зато сообщили о том, что материалы переданы прокурору района для возбуждения уголовного дела по статьям 339 и 206 Уголовного Кодекса.

Теперь Ивану Хвоину инкриминируется хулиганство и грабеж. Правозащитник из Белорусского Хельсинкского Комитета Алесь Евсеенко подчеркивает абсурдность преследования Ивана Хвоина, который на самом деле стремился избежать совершения правонарушений. «Не любят у нас инициативных людей. Человека, занимающего активную гражданскую позицию, пытающегося как-то поддерживать правопорядок, привлекают к ответственности. Иван Хвоин занимается хозяйством, помогает односельчан, которые не имеют работы. Но с него хотят слепить уголовника, выгнать из деревни или даже из Лоевского района. Похоже на то, что ему просто мстит местное начальство и милиционеры за его несговорчивость».