В чем ошибся Путин 1 Павел Баев, «Новое Время»

6.12.2017, 15:27

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Российский президент не осознает все нюансы интриг, в которые втянулся.

Какими бы дружескими ни были личные чувства президента Дональда Трампа по отношению к Москве, антироссийская политика его администрации еще более решительная, чем была при президентстве Барака Обамы. Этот вывод сформулировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выразивший обеспокоенность по поводу «русофобской истерии», охватившей Вашингтон. Таким мнением Лавров поделился с Майклом Флинном, бывшим советником по национальной безопасности в администрации Трампа, который признал себя виновным в том, что лгал ФБР о своих контактах с российскими официальными лицами. Сейчас ожидается, что в результате этого расследования удастся получить гораздо больше доказательств о фактах вмешательства Москвы в президентские выборы в Штатах. Поэтому следующим шагом США станет реализация закона о санкциях против РФ.

Сейчас удержать российскую экономику от дальнейшего падения можно лишь в том случае, если Москва договорится с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о сокращении добычи нефти, что позволит остановить снижение цен на нефть. Но у российских бизнес-элит есть серьезные опасения в отношении персональных санкций, направленных против олигархов, тесно связанных с Кремлем. Огромные состояния, выведенные в западные налоговые гавани, теперь в опасности. В зоне риска оказались даже члены семьи российских олигархов, наслаждающихся жизнью в Монако или Майами.

В официальной риторике Кремля уже зашла речь о некой «большой войне» (тон был задан президентом Владимиром Путиным, который провел серию встреч, а затем потребовал от крупного бизнеса готовности к быстрому расширению оборонного производства). Но в реальности возврат к милитаристской экономике советского образца невозможен. Недавний провальный запуск космического аппарата с нового космодрома «Восточный» еще раз напомнил о деградации всего российского военно-промышленного комплекса.

Поэтому наиболее вероятным эпицентром некой чрезвычайной ситуации остается гибридный конфликт на Донбассе. Москва приложила немало усилий для того, чтобы на Западе появилась усталость от тупикового минского процесса. Однако заявление спецпредставителя США Курта Волкера о необходимости восстановления украинского контроля над всеми оккупированными территориями стало недобрым напоминанием Москве о том, что в Вашингтоне прекрасно помнят грязную «маленькую войну» России. А вооруженные разборки в Луганской квазиреспублике свидетельствуют о неспособности Москвы обеспечить в своих сепаратистских анклавах хотя бы что-то, отдаленно напоминающее порядок.

На Ближнем Востоке Россия пытается объединить активы, которые можно использовать для переговоров с США. И тем самым пытается препятствовать введению действительно жестких санкций. Однако амбиции в Сирии, направленные на поддержку режима Башара Асада, Россия пока не реализовала. Даже после заявления Путина о победе, Израиль проводит собственные авианалеты на базе «Хезболлы» вблизи Дамаска, не принимая во внимание сделку о «зонах деэскалации».

Российские эксперты прекрасно понимают, что под «оборонительными целями» Пхеньяна могут быть замаскированы агрессивные планы КНДР, что в свою очередь создает прямую угрозу Владивостоку. В России не знают, как интерпретировать заявление Трампа: «Мы с этим справимся». Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что военное разрешение северокорейского кризиса неприемлемо. Москва не готова принять ядерный статус своего тоталитарного соседа, и весьма расстроена расширяющимся сотрудничеством Соединенных Штатов и Китая. В таком случае РФ остается на обочине в этой большой восточноазиатской игре.

Путин, похоже, не может полностью осознать все нюансы политики Пекина и не может полностью понять всю сложность ближневосточных интриг. Он был уверен, что основным движущим фактором политики остается коррупция. Он думал, что в ходе прошлогодней президентской кампании в США он, наконец-то, сумел выстроить связи с американской политической коррупцией. Но в результате такой шаг нанес лишь огромный ущерб международному статусу России. Путин не признает своих ошибок. Но он не может спасти своих лакеев от наказания в виде санкций, компенсировать им их растущие убытки. Отношения РФ и США ухудшаются, и Путин не в состоянии ни контролировать ситуацию, ни противостоять этому.

Павел Баев, «Новое Время»