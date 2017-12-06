Папа Франциск: Политика – высокая форма любви 6.12.2017, 15:52

Папа Римский выступил против автократии и тоталитаризма.

Папа Римский Франциск в своем обращении к участникам Встречи католиков в политике на службе латиноамериканских народов, прошедшей 1-3 декабря в Боготе, напомнил, что политическая деятельность, будучи высокой формой любви и служением, не должна быть подчинена «индивидуальным амбициям» или влиянию «заинтересованных сторон», чтобы не привести к автократии или тоталитаризму.

Это служение, которое предусматривает жертвенность, самопосвящение, а иногда, даже, готовность стать мучениками ради общего блага своему народу, сообщает «Ватыканскае радыё».

Также Папа подчеркнул, что существует потребность в возвращении достоинства политике. Взаимные обвинения и демагогию, которые присутствуют в этой сфере, должны заменить «открытый и уважительный диалог», добавил он.

По мнению понтифика, необходимо увеличить внимание к семейной и социальной сфере, способствуя культуре встречи, которая оставит за плечами «клещи индивидуализма и массификации, поляризации и манипуляции».

Франциск напомнил, что католики, которые принимают участие в политике, не должны поддаваться духу мира сего и действовать согласно его логике. Вклад католиков в эту сферу не должен быть ограничен только заявлениями епископских конференций, без конкретных усилий мирян по упорядочению, управлению и трансформации общества согласно с евангельскими критериями и наследием социального учения Церкви, убежден он.