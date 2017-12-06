Из-за чего застопорились громкие дела о гибели белорусских солдат 6.12.2017, 16:18

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Что сейчас происходит с их расследованием.

25 октября председатель Следственного комитета Иван Носкевич пообещал "поднять" материалы проверок по фактам смерти и увечья солдат в армии за последние шесть лет. Он не исключил, что некоторые случаи, не дошедшие до судов, будут расследованы заново, сообщает euroradio.fm.

15 ноября привез бумаги в Борисовскую комендатуру

Вскоре стало известно, что силовики пересматривают дело Игоря Тропца — солдата из Столина, который получил тяжелые телесные повреждения во время танковых стрельб в сентябре 2016 года. Ранее парень признавался, что давно уже потерял надежду на справедливость.

"Писали в Комитет солдатских матерей — там ничего, одни отписки получала. Министру обороны писала раза три... А больше я не знаю, кому тут жаловаться. Дело закрыли, да и все".

15 ноября Игорь Тропец привез в Борисовскую комендатуру бумаги из больницы и эпикриз. Прошло 20 дней. За это время с парнем больше никто не связывался. Как продолжается пересмотр его дела, он не знает.

"Пока что нас никуда не вызывали"

Похожая история произошла и с пересмотром дела о гибели в армии другого рядового — Михаила Бевзюка из Озаричей. Трагедия произошла в марте 2015 года. Парень присылал родственникам письма, в которых рассказывал о издевательствах, а перед смертью звонил брату, который на следующий день собирался привезти передачу в часть.

Расследование происшествия продолжалось несколько месяцев, но следователи пришли к выводу, что парень покончил жизнь самоубийством.

Тем не менее, 17 ноября по инициативе Юрия Бевзюка, брата погибшего солдата, Следственный комитет возбудил новое дело. На этот раз о доведении до самоубийства. С тех пор никакой информации из СК родственники погибшего рядового не получали.

"Пока что нас никуда не вызывали, не опрашивали. В последний раз я разговаривал со следователями, когда они закрывали прошлое дело", — рассказывает Юрий Бевзюк.

Михаил Бевзюк

"Ничего не происходит. Они просто оттягивают время"

Расследование смерти еще одного солдата, Артема Бастюка из Минска, Следственный комитет прекратил и сразу же со скандалом возобновил в начале октября. За дело взялся новый следователь. С тех пор прошло почти два месяца.

"Ничего не происходит. Они просто оттягивают время. Мы пришли, познакомились с новым следователем. Через месяц звоним ему, а он отвечает: "Следствие ведется, еще на два месяца продлили...". И все, весь результат, — рассказывает Татьяна Бастюк, мать погибшего солдата. — Соседи нам рассказывают, что ходили по всему подъезду и просили, чтобы кто-нибудь дал характеристику на нашего сына. А как он себя вел, а не был ли он где-то замечен.. Но наш сын он не был нигде замечен. Есть сертификат — он был волонтером Красного креста, донор. А они все равно ходят и ищут зацепки".

По словам Татьяны, на днях с той же целью по подъезду ходил местный участковый милиционер. Женщина уверена, что новый следователь ищет способы подтвердить выводы, к которым пришел его предшественник, а именно, что Артем Бастюк покончил жизнь самоубийством, и никто ему не помогал.

Это странно, потому что обстоятельства смерти Артема Бастюка указывают на обратное. 30 марта 2017 года молодой человек в присутствии своих родителей и начальства части назвал фамилии "дедов", которые издевались над молодыми солдатами. На следующий день его нашли повешенным. Но причины его смерти следователь ищет в подъезде, где сейчас живут его родители...

Артём Бастюк. Фото из соцсетей.

"Следователь говорит: "А вы знаете, в части сказали, что Артем неаккуратно одевался". Я говорю: "Как такое может быть? Он всегда очень внимательно относился к своему внешнему виду. Носил длинные волосы и не выходил из квартиры, не вымыв голову. Поясните!", — продолжает мама Артема Басцюка. — "Ну, он ремень затягивал слабо и верхнюю пуговицу не застегивал", — отвечает следователь. Ну что на это ответить... дерзкая неряшливость, правда?"

Если учесть продление расследования по делу Артема Бастюка, результатов следует ожидать в середине января.

"Это врачи во всем виноваты. Но допросить их я не могу"

А вот по делу Александра Коржича, 21-летнего пинчанина, найденного повешенным в части в Печах 3 октября 2017 года, следственные действия продолжаются более активно. Его мать Светлана Николаевна время от времени ездит в Минск. С нее взяли подписку о неразглашении материалов дела, поэтому многое она не имеет права рассказать.

"Я считаю, что это врачи во всем виноваты. Я не могу много говорить... Но, если бы вовремя была оказана медицинская помощь, такого бы не было. С острой болью они возили его по психиатрическим больницам. Это нормально?! — рассказывает Светлана Коржич. — Но врачи с нами разговаривать отказались. А сама допросить их я не могу".