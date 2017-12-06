ИП из Могилева: Мы все большая семья, в единстве наша сила 1 6.12.2017, 16:36

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Архивное фото tut.by

Раздела не должно существовать – все мы белорусы и борцы за свою страну.

«Если рассмотреть подробно те факторы которые разъединяли наше общество , то можно найти способ объединить людей», - написала в «Фейсбуке» предпринимательница из Могилева и общественная активистка Ольга Тышкевич.

«Первый фактор – это территориальная расположенность. Одна часть белорусов ездит за покупками в страны ЕС, другая в Россию. Также и многие находят работу или на Западе, или на Востоке.

Причиной этого является экономическая ситуация в Беларуси, где людям дешевле обходятся поездки в Польшу, чем покупки в собственной стране. И видя, как живут люди в странах ЕС, белорусы хотят для своей страны такой жизни, где государство заботится о своих гражданах.

Также и наблюдается, что люди, работая в России, видят, что свободы даже там больше, чем в Беларуси: не уничтожают повально бизнес, не лезут в карман к простому населению.

Но все те условия, которые мы видим у соседей, возможны и в нашей стране. И наша общая цель – сделать Беларусь живой. Это нужно помнить каждому гражданину нашей страны. Никто, кроме нас, не наведет порядка в нашем общем доме. Мы все большая семья. Раздела не должно существовать – все мы белорусы и борцы за свою страну.

Потому что Беларусь наш общий родной дом! В единстве наша сила. За живую независимую, неделимую Беларусь!»