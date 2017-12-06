Стало известно, как в Беларуси ограничат продажу алкоголя 29 6.12.2017, 16:42

11,207

В МВД работают над проектом указа Лукашенко.

МВД предлагает ограничить розничную торговлю алкоголем. Нововведения могут кардинально изменить привычное представление о покупке спиртного в Беларуси, пишет tut.by.

В МВД сейчас работают над проектом указа Лукашенко «О вопросах розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом». В ведомстве предлагают не продавать алкоголь с 23.00 до 9.00 утра, а в магазинах с площадью торгового зала 1000 кв. м и больше оборудовать для алкоголя отдельный зал. Кроме того, среди предложений — увеличить возраст, когда можно купить алкоголь, с 18 лет до 21 года.

— По статистике, 18−21 год — это пиковый возраст, когда правонарушения совершают в нетрезвом виде. До 18 лет этот показатель очень низок, а затем — резкий всплеск. Количество преступлений в эти три года практически равно количеству правонарушений, которые совершают люди в период с 21 года по 40 лет. Несмотря на то, что купить алкоголь несовершеннолетнему могут порой и близкие, и друзья, и продавцы где-то не смотрят паспорт, тем не менее определенная сдерживающая мера (в том, что существует ограничение на продажу алкоголя несовершеннолетним. — Прим. TUT.BY) есть. Но мы видим, что когда этого препятствия в 18 лет нет, то у тех, кто еще не может адекватно мыслить, наступают серьезные последствия, — отмечает замначальника управления профилактики ГУОПП милиции общественной безопасности МВД Сергей Красуцкий.

По информации МВД, в Швеции продажа крепкого алкоголя запрещена в воскресенье, во многих странах Европы время продажи ограничивают. Например, в соседней Литве с 2018 года спиртное будут продавать только тем, кто достиг 20 лет, а время продажи спиртного заметно сократят: по будням и в субботу его можно будет купить с 10.00 до 20.00, в воскресенье — с 10.00 до 15.00, за исключением объектов общественного питания. Также меры по ограничению продажи алкоголя принимают и в Польше.

В нашей стране каждое четвертое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. Доля убийств, умышленных тяжких телесных повреждений, грабежей, разбоев и хулиганств в пьяном состоянии достигает 70−80%.

— Ловлю себя на мысли, что не видел в последнее время таких сводок, где не было бы написано, что преступление совершалось в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня такие случаи скорее исключение, — сказал Сергей Красуцкий. — Как можно говорить о какой-то профилактике алкогольной зависимости в нашей стране, когда алкоголь сегодня поставлен почти вровень с продуктами питания. В магазинах мы видим огромные ряды алкоголя, которые провожают нас до касс.

В МВД приводят статистику и отмечают, что число торговых объектов, в которых продается алкоголь, в Беларуси в разы превышает их количество в развитых странах. У нас по стране на 10 тысяч человек, включая детей и престарелых, приходится 17 магазинов с алкоголем. А это один магазин на 600 человек. При этом, например, в Швеции и Норвегии один магазин, где продают напитки крепче 4,75%, приходится на 4,5 тысячи человек, в Финляндии — на 6,3 тысячи, Исландии — на 15,9 тысячи.

— Мы понимаем, что торговые объекты ставят задачу получать прибыль. В том числе от алкоголя. Но когда они получают прибыль, к сожалению, наше государство, общество сразу получает серьезные убытки. Исследования Минздрава показывают, что, получая рубль прибыли с акцизов и налогов с продажи алкоголя, одновременно наше государство и все мы теряем три рубля на лечение граждан, которые злоупотребляют спиртным, попадают в ДТП, совершают преступления, в которых гибнут люди, — говорит Сергей Красуцкий.

На сайте МВД можно ознакомиться с основными предложениями в указ и ответить на вопросы о том, как в нашей стране стоит ограничить торговлю алкоголем. Поучаствовать в опросе на сайте можно до конца января.

— Мы хотим, чтобы все понимали, что мы не говорим о «сухом законе». Но определенные шаги по изменению ситуации надо предпринимать, — заметил Сергей Красуцкий.

Напомним, что в прошлом году в проекте антиалкогольного указа уже был прописан запрет на продажу спиртного с 22.00 до 9.00. Кроме того, в магазинах площадью больше 400 кв. м алкоголь предлагалось покупать только в специальных отделах. Однако указ пока не принят.

Летом 2015 года в Минске действовали временные ограничения на продажу спиртных напитков. С середины июня до конца августа алкоголь продавали в торговых точках с 9.00 до 22.00. После совещания, на котором Александр Лукашенко раскритиковал правительство за нерешительную защиту внутреннего рынка алкоголя, «ночной сухой закон» отменили.

При этом, по данным ВОЗ, в 2016-м белорусы выпили 16,4 литра алкоголя на человека, и это второе место в мире после Литвы. По информации Белстата, в прошлом году у нас приходилось 8,8 литра на душу населения. Данные отличаются, так как Белстат дает показатель продаж алкоголя. ВОЗ, учитывая оценки экспертов, выводит показатель потребления алкоголя. При этом показатель продаж рассчитывается на все население, а потребление — с учетом групп, которые выпивают. Людей в возрасте от 0 до 15 лет здесь не считают. Тест для выявления расстройств, обусловленных употреблением алкоголя, можно пройти на сайте Европейского регионального бюро ВОЗ.

На диспансерном учете в стране на 1 августа 2017 года состояли около 164 500 больных алкоголизмом. При этом в Минске — около 35 тысяч человек.