Через сколько дней экономика России рухнет без нефти 7 Александр Охрименко, obozrevatel.com

6.12.2017, 16:51

7,367

Реальные показатели говорят об «углеводородной ломке».

В российских СМИ модно писать, что экономика России, благодаря санкциям, избавилась от нефтезависимости, но это больше разговоры, чем факты. Реальные показатели экономики России говорят о другом.

По итогам 9 месяцев 2017 года доля экспорта минеральных ресурсов в общей структуре импорта России составила 61%. Что касается экспорта сырой нефти, то она занимает в экспорте России (официальные данные Федеральной службы статистики Российской федерации) около 27% от общего экспорта России за январь-сентябрь 2017 года. Это не просто зависимость, это уже, скорее, "ломка". При этом существенно доля нефти в экспорте России не меняется. В 2016 году ее доля была 26%, в 2012 году около 28%. Поэтому одно дело разговоры, другое – реальность.

Что же касается экспорта российской продукции машиностроения, то ее доля в экспорте России всего 7% за 9 месяцев 2017 года. (Доля экспорта продукции машиностроения в экспорте Украины почти 11%). И опять-таки, за последние годы, несмотря на разговоры о нанотехнологиях и Сколково, реального роста экспорта российской продукции машиностроения не наблюдается. Зато доля продукции машиностроения в импорте России около 48% по итогам 9 месяцев 2017 года, и около 47% за 9 месяцев 2016 года. Санкции против России за оккупацию Крыма и войны на Востоке Украины действительно уменьшили импорт России, но это никак не уменьшило зависимость экономики России от импортного оборудования и машин.

Во времена СССР работала эта же схема. СССР много продавал за рубеж нефти и газа, а за полученную валюту закупал в США, ФРГ, Франции и других развитых капиталистических странах машины и оборудование, потому что сам этого произвести не мог. Хотя во времена СССР тоже любили хвастаться, что это страна – мировой лидер и жить в СССР большое счастье для советских людей. А о том, что советские люди были рады любой зарубежной вещи и больше любили импортные товары, чем советские, предпочитали не вспоминать.

Во многом жизнь за счет нефтедолларов и погубила СССР. Просто на каком-то этапе экономика СССР превратилась в обычного паразита, которому ничего не было нужно, тем более, что-то менять и развиваться, так как всегда было легко продать нефть за границу и купить там все, что нужно. А такая политика иждивенчества экономику страны убивает. То же самое происходит и с экономикой России. Может не так быстро, как с экономикой СССР, но, в целом, аналогично.

Но не только лишь экспорт России зависит от нефти. Госбюджет России существенно зависит от налогов, которые получают за счет добычи и продажи нефти за границу. Согласно данным Минфина России доля налоговых поступлений в госбюджет России за 2016 год за счет добычи и продажи нефти и газа за границу составила 18% всех доходов бюджета России. Доходы от НДС в госбюджет России занимают меньшую долю. Налоги на нефть и газ, это действительно один из главных источников формирования доходов госбюджета России. Неудивительно, что когда цены на нефть в мире начали падать, то руководство России, чтобы спасти госбюджет, прибегло к не очень приятной для населения России технологии – девальвации русского рубля. Это действительно позволило частично спасти доходы госбюджета России, но обесценило доходы жителей России и повысило цены. В результате россияне заплатили налог на девальвацию, который затронул всех. И хотя сейчас цены на нефть в мире растут, но существенной ревальвации русского рубля не наблюдается. Почему? А потому что правительству России не выгодно иметь сильный рубль. С помощью дешёвого рубля и высоких цен на нефть можно легко наполнять госбюджет России деньгами. Тем более что денег в госбюджете России, как всегда, не хватает. Поэтому дефицит госбюджета России был в прошлом году достаточно большим, и теперь российские экономисты спорят, каким он будет в этом году.

Для России нефть и газ были и остаются основными ресурсами, наполняющими экономику страны, несмотря на все разговоры о Сколково. Тут, скорее, можно наблюдать такое парадоксальное явление: нефть и газ наполняют госбюджет России, а потом за счет госбюджета финансируется, или, скорее, дотируется производство машиностроения в России, которое не всегда бывает прибыльным. Знаменитый российский АвтоВАЗ, который сегодня на половину французский Рено, убыточный, и убытки покрывают за счет прямого и скрытого дотирования АвтоВАЗ из госбюджета России. Эти дотации уже давно измеряются десятками миллиардов рублей, но еще далеко до тех времен, когда АвтоВАЗ будет прибыльным. То же самое наблюдается и при производстве в России самолетов на авиазаводе Сухов. Там убытки больше ста миллиардов, и правительству России приходится регулярно увеличивать уставной фонд этой компании за счет денег госбюджета. В прошлом году на это ушло больше ста миллиардов рублей, но это еще не конец, нужны еще миллиардные вливания.

Жителям России повезло – они теперь могут купить больше капусты

Вот такая забавная экономика России. Говорят одно, получается другое, зато планы и прожекты всегда красивые, и главное, высокотехнологичные. Но без нефтедолларов экономика России, скорее, не смогла бы прожить и дня. Так что, нефть и газ были, и пока остаются национальными спасителями России.

Александр Охрименко, obozrevatel.com