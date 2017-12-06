Гомельчане проводят эксперимент: Можно ли купаться каждый день в течение года 2 6.12.2017, 16:59

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Молодые люди полны оптимизма, но повторять за ними не советуют.

4 июля Станислав Харкасов и Александр Мурашко решились на эксперимент: они задумали проверить, а можно ли купаться в реке каждый (!) день в течение года. Сегодня 156 день, как молодые люди учатся развивать силу воли, побеждать собственные страхи и ставить неожиданные рекорды, пишет сайт gomel.today.

Александр впервые окунулся на Крещение в 2013 году, Стас присоединился к нему лишь в 2017. Опытных «моржей» в окружении ребят не оказалось, поэтому им пришлось самостоятельно постигать все основы мастерства. Максимум, на что были способны парни до дня Х, — регулярные обливания холодной водой по утрам.

— Первый раз всегда на адреналине, но при этом ничего толком не понятно. Если купаться раз в год, то ситуация не изменится. Настолько прочувствовать все прелести, как сейчас, не получится, — делится опытом Стас. — В первый раз, если честно, я вообще ничего не понял, только ноги немного замерзли на снегу стоять.

— Сотни тысяч игл. Ну и конечно, паника, тело хочет жить и начинает реанимацию, — с восторгом дополняет Саша.

День 135

Идея ежедневного марафона пришла не сразу. Купались как все, а 4 июля обмозговали идею, взвесили все «за» и «против» и решились на эксперимент. С той даты прошло уже 156 дней, но ничто так и не помешало парням отступить от своей цели. До сих пор ими не было сделано ни единого исключения. Были моменты, когда одолевала простуда, но и это не стало причиной для передышки: в такие дни ребята лишь ограничивали продолжительность купания.

Саша и Стас всегда увлекались спортом: велосипеды, турники, коньки. «Моржевание» стало еще одним шагом на пути к здоровому образу жизни, поэтому никто не удивился, когда парни заявили о своем намерении плавать круглый год. Только мамы волнуются и время от времени интересуются: «Как водичка?»

Заплывы гомельчане устраивают на водоеме, который находится совсем недалеко от дома. В холодное время года там тихо и безлюдно, поэтому своим обнаженным видом «моржи» никого не шокируют. Рыбаки поначалу удивлялись, однако долго это не продлилось — привыкли.

Никаких временных рамок ни Стас, ни Саша для себя не ставят. Они действуют так, как подсказывает организм: обычно это один-два заплыва по несколько минут. Тем не менее, у молодых людей есть свои рекорды. Так, например, Станислав 8 минут провел в трехградусной воде, а Александр проплыл несколько метров подо льдом.

— Тяжело побороть страх. Я проплыл несколько метров подо льдом, хотя считал это невозможным. Побороть страх, потеряться без возможности вынырнуть — очень тяжело. Обрести контроль над собой вопреки жестким условиям, понять и проверить, что возможности организма намного больше, чем мы думаем, — объясняет Александр мотивы, которые подтолкнули его к эксперименту.

У Александра есть 6-летняя дочь, которая, несмотря на свой юный возраст, уже успела разок окунуться в ледяную воду на Крещение.

— Супруга была в шоке, но препятствовать не стала, — вспоминает Саша. — Эту идею поддержала воспитатель в детском саду. Она же и успокоила, сказав, что не знает заболевших после таких процедур.

Впрочем, ребята хоть и не намерены отступать от поставленной цели, но и продолжать ежедневные купания после завершения эксперимента не планируют. Стас хочет «в холодные сезоны перейти раза на два в неделю», но опять-таки будет это делать не по расписанию, а «смотреть по собственным ощущениям и самочувствию».

Желающих на собственной шкуре узнать все прелести моржевания, ребята подбадривают:

— Меньше сомнений — больше дела. Если не чувствуешь недомоганий, смело зашел до пояса, присел с головой, вышел, потанцевал, попрыгал, оделся. Жар от стресса идёт практически сразу, — делится опытом Александр.

Но повторять эксперимент никому не советуют.

— Не стоит купаться каждый день. В этом положительных моментов нет, за исключением, наверное, выработки дисциплины и силы воли. Это вряд ли полезно в таком количестве и может навредить, — считает Станислав. — Еще хотелось бы предостеречь — лёд очень острый. Несколько десятков порезов за купание во льдах вполне реальны. В первую очередь нужно беречь пальцы, они замерзают гораздо раньше всего остального.