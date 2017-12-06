Миллиардер Андрей Бабиш возглавил правительство Чехии 6.12.2017, 17:04

Андрей Бабиш

Несмотря на победу, Бабишу предстоит непростой процесс формирования правительства меньшинства.

Глава популистского политического движения "Акция недовольных граждан" (АНО), предприниматель и миллиардер Андрей Бабиш приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Чехии, сообщает dw.com.

Торжественная церемония прошла в среду, 6 декабря, в Праге. Как отмечает агентство dpa, хотя ANO, выиграло парламентские выборы, набрав 29,6 процента голосов, Бабишу предстоит непростой процесс формирования правительства меньшинства.

Дебют нового чешского премьера на европейской арене ожидается на саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря. Бабиш уже заявил, что будет придерживаться своих программных обещаний, сказав твердое "нет" пропорциональной системе распределения беженцев среди стран ЕС. "Если мы хотим обсуждать реформу ЕС, то должны среди прочего говорить о реформах в миграционной политике", - заявил он.

Андрей Бабиш, которого часто называют "чешским Дональдом Трампом" в последнее время часто оказывался в центре скандалов. В июне 2017 года он был вынужден уйти с поста министра финансов из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. В октябре ему предъявили обвинения в мошенничестве по делу, связанному с получением субсидий ЕС на сумму 2 млн евро. Кроме того, Бабиша обвиняют в том, что в прошлом он сотрудничал с чехословацкими спецслужбами.