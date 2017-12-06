«До драки не дошло, но люди готовы царапать машины друг другу» 16 6.12.2017, 17:08

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История с рукоприкладством водителя почти повторилась на улице Тимирязева в Минске.

Пока нет дополнительной информации о происшествии на улице Кульман, когда в результате дорожного конфликта один водитель Audi избил другого. Напомним, что тогда мужчины не поделили полосу, возможно, автомобили столкнулись. Вчера по схожему сюжету развивались события на улице Тимирязева. К счастью, до рукоприкладства не дошло, пишет onliner.by.

Видео со своего регистратора опубликовал пользователь форума с ником Даярам.

— Водители не подрались, но тенденция такая: люди готовы царапать машины и затем разбираться, лишь бы не уступать. В этот раз буквально сантиметр оставался между авто, — рассказал он.

Видно, как водитель Samand попытался перестроиться из крайней левой полосы в среднюю перед находящимся там автомобилем Kia, но водитель кроссовера не предоставил такой возможности.

— Это перекресток улиц Кальварийская и Тимирязева. Там изменилась схема дорожного движения. Раньше для поворота налево, на улицу Тимирязева, был карман. Соответственно, крайняя левая полоса была самой выгодной, так как после перекрестка водитель оказывался в среднем ряду, тогда как автомобили справа упирались в тех, кто поворачивал с улицы Кальварийской на улицу Короля, — пояснил корреспонденту Onliner.by автор видео.

По его словам, многие водители по привычке стараются занимать левую полосу перед перекрестком, а затем, понимая, что оттуда разрешен только поворот налево, вынуждены искать возможность перестроиться, из-за чего иной раз возникают конфликты.

А к чему может привести такой спор на дороге, мы видели на примере происшествия на улице Кульман. Между тем, как отмечают специалисты в области безопасности дорожного движения, этих ситуаций легко избежать. Достаточно проявить выдержку и оставаться взаимно вежливыми на дороге, кстати, в соответствии с п. 7.2 ПДД.