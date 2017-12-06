Археологи сделали новые открытия на замковой горе в Гродно 6.12.2017, 17:38

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Ученые наткнулись на древний оборонительный вал.

На Замковой горе продолжают работать археологи. С внешней стороны крепостной стены они углубились уже более чем на два метра и раскрыли контрфорс, который укреплял ее, возможно, на рубеже XIV – XV веков, пишет grodnonews.by.

– Судя по закладке, камня это строение может относиться ко временам Витовта, – указывая на сходство выступа из камня и нескольких участков стены, говорит сотрудник отдела археологии Александр Горшков.

Еще одной интересной находкой для археологов стал четко прорисованный в наслоениях земли вал древнерусского городища времен XII – XIII веков. Часть его ранее открывалась во время исследований с другой стороны крепостной стены, но границы вновь открывшейся значительно шире.

Для археологов это уникальное открытие, поскольку предшественники сегодняшних исследователей не оставили детальных прорисовок оборонительного вала.

– Это оборонительное укрепление неоднократно ремонтировалось, досыпалось. Хорошо различимы слои глины, остатки органики, дерева, которое, вероятно, служило внутриваловым укреплением. Дальше идут гравий и черные пропластки угля. Они свидетельствуют о неоднократных пожарах.

По своеобразному срезу земляного рисунка становится ясно, как шел оборонительный вал, как с течением времени менялась его конфигурация.

– К сожалению, сказать однозначно, когда он был возведен сложно, но в этих пластах встречалась керамика середины XII – XIII веков, – продолжает Александр Горшков. – Поскольку это вал, находки здесь единичные и дают минимум информации.

Встречались элементы разных периодов. Помимо уже упомянутой керамики, это стекло и посуда с клеймами времен Российской империи, а также посуда с обозначениями межвоенного времени. Интересной находкой стал фрагмент оружейного кремня.

В той части крепостной стены, где сейчас работают археологи, позже появится деформационный шов. Его сделают для увеличения устойчивости всей стены.

Во внутреннем дворе Старого замка продолжается установка бетонных свай. Сегодня готовы уже девять опор для будущего нового строения – мерной избы. Продолжаются работы и по укреплению грунта точечными инъекциями. На глубину от 3 до 9 метров вводятся быстро расширяющиеся геополимерные смолы, которые выполняют роль своеобразного фундамента.

На подходе к замку завершилась установка деревянного настила временного пешеходного моста. Он уже открыт для посетителей замка и вскоре станет главной дорогой к реставрируемому памятнику архитектуры. Каменный мост будет предназначен для строительной техники.