Сила боли 2 Александр Томкович

6.12.2017, 17:26

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Белорусская оппозиция разрастается до критической массы недовольного народа.

В Минске состоялась презентация первых книг новой серии "Белорусская тюремная литература". Эта серия была разработана Правозащитным центром "Весна". Уже вышли из печати книги-дневники бывших политзаключенных Игоря Олиневича "Еду в Магадан" и Дмитрия Дрозда "Бунт ботаников".

Уважаю, когда о грустном говорят с иронией. Это значит, умеют думать.

Один из организаторов новой серии «Белорусской тюремной литературы» лидер правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий вспомнил, как 15 лет назад милиционер, который составлял очередной протокол, спросил, кем он работает, и, услышав, что писатель, уточнил, что тот пишет. Беляцкий остроумно ответил: «З большасці пракламацыі і ўлёткі»...

Книги новой серии в некотором смысле тоже листовки. Только направлены они не в настоящее, а в будущее. А то, что для дебюта выбраны именно «Бунт Ботаников» Дмитрия Дрозда и «Еду в Магадан» Игоря Олиневича, на мой взгляд, придает серии невероятную правдивость, ибо авторы и есть те самые «Ботаники», про которых Дрозд пишет с большой буквы.

Ничего не имею против обладателей пропиаренных фамилий, но то, что первыми стали не знакомые всем оппозиционеры, а простые люди, резко повышает градус доверия ко всей серии.

А еще красноречиво свидетельствует о том, что «пятая колона», которую кому-то очень хочется представить маленькой тусовкой «отморозков», разрастается до критической массы недовольного народа.

Следующее очевидное отличие книг от привычной листовки — объем и содержание. 250 страниц (в каждой книге) пронзительной искренности гораздо весомей 250 страниц лозунгов и обещаний.

А тексты в жанре популярного нынче нон-фикшна очень конкретно свидетельствуют о том, что за решеткой сегодня может оказаться любой из нас. Потому полностью поддерживаю маму Игоря Олиневича Валентину Михайловну, которая рассказала об удивлении знакомой насчет того, что в Минске есть тюрьма.

К сожалению, так думают очень многие, В распространенном заблуждении действительно доминирует мысль: беззаконие и тюремный ужас носят некий абстрактный характер и творятся если не на другой планете, то как минимум вне границ Синеокой.

Мечтаю, чтобы правду они узнавали из книг типа «Еду в Магадан» и «Бунт Ботаников», а не из личного опыта…

Не могу не отметить блестящее ведение презентации правозащитницей Аленой Лаптенок. А еще очень хотелось бы, чтобы в отличие от позиции организаторов «тюремной» премии имени Франтишка Олехновича, которую они поскорее хотели увидеть изжившей себя (не будет сидельцев, не будет и их книжек), пожелание для читателей совсем другое. Очень хотелось бы, чтобы эта серия всегда касалась только далекого прошлого, но никак не настоящего и тем более будущего.

А еще, я согласен с руководителем Белорусского документационного центра Раисой Михайловской: истории в некотором смысле повезло, что за решеткой оказался такой дотошный (в хорошем смысле) историк и честный архивист, как Дмитрий Дрозд. Он скрупулезно зафиксировал все, что видел своими глазами, все, что потом стало книгой «Бунт Ботаников».

О вкусах, конечно, не спорят, но, на мой взгляд, работы кинодокументалиста Виктора Корзуна, который успешно занимается книжным дизайном уже много лет, заслуживают не только самых лестных эпитетов, но и их превосходной степени. Особенно обложки представленных книг. От них так и веет допросами, тюремными нарами, судами и т.д. Для печати использована бумага, стилизованная под пожелтевшую от времени. Она нафталиново-застойная.

Долго думал, как назвать эту заметку. Хотелось сказать нечто пафосное про силу воли, но в то же время подчеркнуть, что она возникла из человеческой боли.

Александр Томкович, sn-plus.com