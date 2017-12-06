Официально: Путин будет участвовать в выборах президента России

Официально: Путин будет участвовать в выборах президента России49
- 6.12.2017, 17:44
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Об этом глава Кремля заявил во время встречи на заводе в Нижнем Новгороде.
Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятия ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что будет баллотироваться в президенты на выборах в 2018 году: «Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», пишет kommersant.ru.
Ранее сегодня на Всероссийском форуме добровольцев господин Путин пообещал, что решение о его участии в выборах «будет принято в ближайшее время».