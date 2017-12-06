Официально: Путин будет участвовать в выборах президента России 49 6.12.2017, 17:44

8,925

Об этом глава Кремля заявил во время встречи на заводе в Нижнем Новгороде.

Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятия ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что будет баллотироваться в президенты на выборах в 2018 году: «Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», пишет kommersant.ru.

Ранее сегодня на Всероссийском форуме добровольцев господин Путин пообещал, что решение о его участии в выборах «будет принято в ближайшее время».