«Лучшая» белорусская медицина в разрезе одного района 15 6.12.2017, 18:11

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Отдельно взятая больница стала зеркалом ситуации в белорусской медицине.

Для примера ситуация в не самом депрессивном Малоритском районе. Цифры обнародовала местная районная газета «Голас часу».

Как рассказал главный врач Малоритской ЦРБ Петр Селивоник, не все из распределенных специалистов едут работать в район (в этом году с 13 заказанных специалистов на первое место работы приехали только 8 врачей, двое из которых сейчас уже в декретном отпуске).

Кроме того, отработав два года и приобретя опыт, молодые врачи оставляют район, несмотря даже на то, что обеспечиваются жильем. Как сообщили в отделе кадров райбольницы, на сегодняшний день уже сделана заявка на молодых специалистов на 2019 год. Малоритская ЦРБ заказала для распределения 19 врачей (такая цифра определена с учетом пенсионеров и молодых специалистов, которые после отработки покинут район). Однако, гарантии, что заявка будет полностью удовлетворена, нет. Так, в прошлом году была подана заявка на 10 специалистов, но уже сейчас известно, что после распределения в район в 2018 году должны приехать только 6 врачей. И то, если доедут...

Таким образом, райбольница остро нуждается даже в специалстах, без которых просто нельзя обойтись: гинекологах, хирургах, нужен врач ультразвуковой диагностики, а также психотерапевт.