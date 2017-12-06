МВД Украины объявило в розыск Саакашвили 7 6.12.2017, 18:14

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Информация об этом обнародована на сайте министерства в разделе «Лица, которые скрываются от органов власти».

Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили, пишет Гордон.

Информация об этом обнародована на сайте министерства в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти".

Политик разыскивается Национальной полицией как человек, которые скрывается от органов прокуратуры. По версии МВД, Саакашвили пропал 5 декабря.

Его обвиняют по статье 256 ч.2 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, совершенные должностным лицом или повторно).

Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В карточке розыска отмечается, что по отношению к Саакашвили мера пресечения не применялась.