Павел Батуев: Как я расшатал белорусский орднунг 6 6.12.2017, 18:42

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Павел Батуев

Активист рассказал забавный случай, который произошел с ним в общественном транспорте.

«Уже три месяца я почти каждый день пользуюсь общественным транспортом. В автобусе контролер проверяет билеты, каждый берет в руки и рвет. Никогда не понимал, для чего рвать уже прокомпостированный билет (возможно, это магический ритуал, который сокращает количество «зайцев» или что-то такое), но если такие правила, ну ок.

Обычно я сам разрываю билет, если контролер приближается. Почти все контролеры, которые мне попадались до сегодняшнего дня, улыбались, когда видели такую мою помощь в их работе. Однако сегодня суровая женщина остановилась возле меня. Взгляд колючий, как январский мороз. Стальные нотки в голосе: «Что вы наделали!? Вы понимаете, что не имеете право рвать билет? Это. Моя. Работа».

Я расшатал белорусский орднунг, и на мгновение мне стало стыдно. Я искренне пытался осмыслить всю глубину своего асоциального поведения и важность для всего человечества работы этой женщины, но в итоге только заржал, как конь», - написал Павел Батуев в Facebook.