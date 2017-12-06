Путин разрешил российским спортсменам ехать на Олимпиаду 12 6.12.2017, 18:53

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«Чистые» российские спортсмены смогут выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом.

Власти не будут не станут препятствовать российским спортсменам в участии на Олимпиаде 2018 года в Пхеньчхане (Южной Корее) в нейтральном статусе, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, передает РИА Новости.

«Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря», — сказал Путин.

Он отметил, что многие спортсмены, в том числе те, которых он знает лично, «шли к этому соревнованию на протяжении всех своей жизни».

«Они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно, поэтому, исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать, никому ничего блокировать, создавать условия, невозможные к участию», — подчеркнул Путин.

Путин добавил, что «нам нужно все-таки внимательно ознакомиться с теми решениями, которые есть, ознакомиться на бумаге, знать их в деталях».

«Окончательное решение, конечно, должно принять олимпийское собрание», — заключил российский президент.

Напомним, МОК отстранил сборную России от Олимпиады 2018 года, которая пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля. «Чистым» российским спортсменам разрешили выступить под нейтральным флагом. При этом они не смогут демонстрировать национальный флаг и герб России, а также исполнять гимн.