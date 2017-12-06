Лидер Каталонии назвал условия своего возвращения в Испанию 6.12.2017, 19:19

На данный момент Пучдемон исключает свое возвращение в Испанию.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и бывшие министры готовы вернуться в Испанию только после закрытия дел против них.

Об этом сообщает El Mundo.

На данный момент Пучдемон исключает свое возвращение в Испанию.

«Когда мы прибыли в Брюссель, то намеревались как можно скорее вернуться назад, чтобы быть со своими семьями и гражданами. Если каталонцы проголосуют за нас, наша обязанность - вернуться», - сказал он.

Однако он выразил сомнение в том, что Мадрид будет уважать результаты голосования.

«Будет ли уважаться решение граждан, если они проголосуют и тем самым продемонстрируют желание, чтобы правительство прекратило преследование? Нам следует знать ответ, прежде чем возвращаться», - заявил Пучдемон.

Пока, по его словам, гарантий нет.

Он также прокомментировал отзыв Испанией европейского ордера на его арест.

«Это очевидно, что через 30 дней испанское государство почувствовало страх сделать из себя дурака, проиграть», - сказал Пучдемон.

По его мнению, отзыв ордера имеет политические причины, поскольку очевидно, что Испания проиграла бы в бельгийском суде.

Напомним, Верховный суд Испании объяснил отзыв европейского ордера тем, что отдельные из обвинений, в частности, мятеж и восстание против правительства, не признают в Бельгии, и их нельзя отделять от других обвинений.